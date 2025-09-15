Joaquín Prat no se corta y señala a Terelu Campos en 'El tiempo Justo': "Tenía una papeleta difícil porque es parte, pero también..."

Tres años después de alejarse de la televisión, Rocío Flores volvió a un plató de televisión, y lo hizo por la puerta grande: en medio de reproches, silencios incómodos y un tenso cara a cara con Terelu Campos.

Su reaparición tuvo lugar en la última entrega de De viernes, que se convirtió en un escenario de confrontaciones familiares. Allí, Rocío fue tajante con la presentadora.

"Yo no te he visto en mi vida. He coincidido contigo tres veces en un tiempo limitado", le dijo ante las cámaras de Telecinco.

Como era de esperar, la escena desató un aluvión de reacciones. Entre ellas, la de Joaquín Prat, que no dudó en señalar la complicada posición de Terelu.

"Tenía una papeleta difícil porque es arte y parte, y en este tipo de entrevistas es muy complicado de lidiar", opinó el presentador en El Tiempo Justo.

Las palabras de Prat abrieron un nuevo debate en televisión, donde cada colaborador aportó su visión sobre un enfrentamiento que, lejos de apagarse, parece haber encendido aún más la polémica.

"Lo que Rocío Flores dejó claro es que la relación que ella podría haber tenido, había sido con la madre de Terelu", señalaron desde plató.

En cuanto a la relación con su padre, Rocío Flores confesó ser "una persona muy crítica". "Todos los días de mi vida he tenido peleas con él. Le reproché que quería paz y tranquilidad y lo que había en televisión no era eso", señalaba.

Desde el programa, Antonio Rossi señaló que cuestionó a la nieta de Rocío Jurado "si se habían sentido víctima de sus padres, ella y su hermano".

Colaboradores en plató. 'El tiempo justo'.

"Me llegó a decir que no le gustó la actitud de ninguno. Le hubiera gustado reprocharle a su madre algún tipo de actitud", dijo el colaborador, quien además, añadió: "Su padre criticaba a su madre y su madre a sus hijos", puntualizó.

Olga Moreno, ganadora de Supervivientes, aseguró siempre estar al lado de Rocío Flores. "He estado en las duras y en las maduras. Siempre la apoyaré", expresó la colaboradora.