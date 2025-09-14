Jesús Vázquez pretende abandonar Mediaset tras 'Bailando con las estrellas': "Quiero ser dueño de mi tiempo"

Jesús Vázquez se ha puesto este sábado, 13 de septiembre, al frente de Bailando con las estrellas, el nuevo concurso con el que Telecinco pretende recuperar a los espectadores en la franja de máxima audiencia. Sin embargo, parece que no todo son buenas noticias para la cadena, ya que el presentador está planteándose cambiar de aires.

Aunque ha asegurado que, por el momento, tiene la cabeza centrada en el nuevo programa de baile porque "es un formato que lo tiene todo", ha dejado caer que su idea a posteriori es descansar. "Me tomaré un tiempo para pensar qué hago", confesaba Vázquez a El Televisero.

"Estoy en un momento profesional en el que quiero ser dueño de mi tiempo y ser libre. Seguramente, después de este programa, tomaré ese camino", ha apuntado. Aun así, ha reconocido que "Mediaset es mi casa y si me ofrecen algo que sea acorde a lo que a mí me gusta hacer, lo haré".

El gallego inició su aventura en Mediaset en los años 90 y, 23 años después, sigue formando parte del grupo de Fuencarral. Un hecho que puede cambiar cuando finalice la emisión de Bailando con las estrellas, bien porque se puede terminar su contrato o porque decide no seguir al frente de los proyectos que le ofrecen porque no se adaptan lo suficiente a su estilo.

Lo cierto es que el veterano presentador tiene claro que "voy a estar libre después de este programa". Y confirma cuando deja de estar ligado a la empresa: "A partir de enero, empezaré a pensarme bien lo que quiero y lo que no quiero hacer".

🫵 TU VOTO PUEDE CAMBIARLO TODO 🫵



-Entra en la app de @MedInfinityES

-Dale al botón morado de VOTAR

-Entra en 'Bailando con las estrellas'

-Vota a tu pareja favorita (te dejará hacerlo 10 veces)



⭐ #BailandoConLasEstrellas

🔵 https://t.co/72MElZhY3I pic.twitter.com/8U92TmNbDN — Bailando con las estrellas (@bailandoest) September 13, 2025

Eso sí, en sus planes no entra jubilarse: "Jubilarme no. Hay vida ahí fuera y hay cosas, hay que ver qué hacemos". Con este mensaje abre puertas a poder participar en otros medios de comunicación, dejando atrás su etapa de exclusividad con Telecinco.

Trayectoria en Mediaset

Jesús Vázquez ha sido uno de los presentadores más emblemáticos de Mediaset, liderando durante más de dos décadas una larga lista de formatos de éxito en Telecinco y Cuatro.

Entre sus programas más recordados destacan ¡Allá tú!, que se ha emitido este mismo verano; Operación Triunfo, Supervivientes, así como varias ediciones de Gran Hermano VIP y La Voz.