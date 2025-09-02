Así se fraguó la vuelta de Anna Simón a Atresmedia: "Aceptó con la condición de coger el último avión para ver a su bebé"

Joaquín Sánchez y Susana Saborido regresan a Antena 3 este sábado, 6 de septiembre, con la segunda temporada de Emparejados. Un programa en el que, como su nombre indica, "todo se hace en pareja". Atresmedia lo ha presentado en la mañana de este martes, 2 de septiembre, en el FesTVal de Vitoria, donde ha estado presente BLUPER.

Promete ser uno de los grandes espectáculos de la temporada, mezclando entrevistas, juegos, pruebas de concurso, momentos de dating y mucho humor. Tras el éxito del especial emitido la pasada temporada, el formato regresa ahora en versión completa con seis entregas y la colaboración de Almudena Cid y Anna Simon.

Esta última regresa a Atresmedia después de cinco años, tras abandonar su puesto en Zapeando, el programa en el que había colaborado desde el año 2014. Vuelve con sección propia, Beso o cobra, que subirá el tono de la noche de Emparejados.

Se trata de un dating dentro del formato, en el que cada semana, un protagonista acudirá al plató dispuesto a encontrar el amor o a traicionar a su cita. La presentadora será la que se encargará de elegir dos posibles candidatos para el soltero: uno de la grada rosa (que apadrinarán y defenderán Joaquín y Susana); y otro de la grada azul (que apadrinarán y defenderán la pareja invitada).

Según Carmen Ferreiro, directora de Entretenimiento de Atresmedia, su fichaje fue "muy sencillo". A pesar de colaborar en TV3 y estar enfocada en la crianza de su hija, "surgió esta oportunidad que no le quitaba mucho tiempo y aceptó". "Estamos encantados porque siempre ha habido muy buena relación con Anna, la queremos mucho", ha reconocido.

Por su parte, Javier Ruiz, director de Emparejados, ha asegurado que fue "muy fácil contar con ella". "A la primera nos dijo que sí, le hacía muchísima ilusión volver estar ligada a Atresmedia", ha desvelado. Aunque puso una condición: "que le diera tiempo a coger el último vuelo de regreso a casa para estar con su bebé".

Joaquín Sánchez, Susana Saborido, Almudena Cid y Anna Simón. Antena 3

Cada programa comenzará con una entrevista distendida a la pareja invitada, en la que Joaquín y Susana explorarán anécdotas, confesiones y situaciones inesperadas. Javier Ruiz, director del programa, ha confesado que "no queríamos que fuese solo un formato de parejas sentimentales, sino parejas que sorprendiesen, como Bertín con su hija".

La química de los presentadores es esencial para dar juego en el formato. "Son una pareja televisiva que van a dar mucho de qué hablar, se creen que el plató de Emparejados es su casa, yo los he visto más gamberros que nunca", ha explicado el directivo.

Ferreiro ha descrito el formato como "un programa familiar que se suma al catálogo de entretenimiento de Atresmedia, que el año pasado se alzó con los cinco más vistos". Un argumento con el que han estado de acuerdo los presentadores, "creo que vamos a traspasar la pantalla y ojalá esto tenga un largo recorrido", ha apuntado el exfutbolista.

Además, Susana ha insistido en el gran casting de invitados: "Han compartido con nosotros cosas que no esperábamos". Al igual que Joaquín, que ha asegurado que "hemos vivido momentos espectaculares. Los invitados lo han dado todo y se han olvidado de quiénes son".

Bertín Osborne y su hija, Alejandra Ortiz. Antena 3

"Han sido muy generosos y han entrado en todo lo que le hemos preguntado", afirmaba. Un hecho que no creían posible en un inicio porque aparecen rostros de gran repercusión mediática, como Bertín Osborne, que participa junto a su hija mayor, Alejandra Ortiz, o Victoria Federica y Rochi Laffón, que se sentarán dispuestas a enfrentarse a todas las preguntas.

Otras secciones

Tras la entrevista de Joaquín y Susana, los presentadores retarán a la otra pareja en tres grandes juegos.

La pirámide del picante será la gran protagonista de la escena. El juego consiste en atreverse a responder las preguntas más comprometidas de la noche y en caso de no querer responder, tendrán que probar el plato con picante que tienen delante. Pero, si se atreven a contestar la pregunta, será la pareja que ha formulado la pregunta la que se tendrá que comer el plato.

¡Este sábado a las 22:00h tenemos para cenar un apetitoso y divertido estreno! 😁



¡Nos vamos a divertir mucho con Joaquín y Susana en la nueva temporada de #Emparejados! 🙌 pic.twitter.com/9Kuf1aR6ax — emparejadosA3 (@EmparejadosA3) September 2, 2025

También contarán de nuevo con Almudena Cid, que regresa a la segunda temporada con ¿Quién es quién?, un juego de adivinación con un personaje anónimo de quien habrá que acertar quiénes son realmente sus allegados y quiénes son actores interpretando un papel. María José Suárez traerá la gran incógnita de la noche, ¿quién es su madre?

"No sabéis el esfuerzo, el trabajo, la ilusión, la constancia que tiene todo esto", ha confesado el presentador. Y con el humor que le caracteriza ha concluido: "Espero que tengamos el mismo dato que Pablo ayer", refiriéndose a la gran audiencia que reunió Antena 3 este lunes con El Hormiguero.