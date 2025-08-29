Patricia Pardo no se corta y opina sobre la política actual: "Nos gusta y es necesaria, pero no creemos en los políticos"

El pueblo de Paiporta se ha visto afectado por la okupación de viviendas que todavía sufren los estragos de la DANA. Vamos a ver se ha desplazado hasta el municipio para conocer el testimonio de los vecinos, que han denunciado volver a sentirse inseguros. "Estamos pagando nuestros impuestos y nadie nos defiende ni nos protege", manifestaba uno de ellos.

"Hay más casas deshabitadas y es el miedo que nos da, que se convierta en un barrio de okupas", confesaban los habitantes. Patricia Pardo ha conectado en directo con Raquel, una de las vecinas de la localidad, para conocer cuál es su situación actual.

"Habrá quien piense que son personas vulnerables que no se están metiendo en un chalet con piscina, se están metiendo en una casa arrasada por una dana. Es verdad, pero ellos pagan sus impuestos, tienen derecho a exigir que es su propiedad y, además, estamos hablando de Paiporta, un lugar que estuvo en el corazón de todos los españoles y sigue estando", avanzaba la presentadora.

"Seguimos sin un plan, sin mano de obra porque han sido arrasados muchos pueblos y no llegan a todo, y lo que no puede ser es que después de la tragedia, tengamos esta inseguridad en el pueblo", compartía Raquel. Y desvelaba: "En otra zona han entrado a robar, ¿qué medidas tenemos de seguridad? No tenemos nada".

"Hay gente que no quiere salir hablando en televisión por el miedo y nos proponemos hasta vender la casa si esto va a ser así", ha confesado. Y, con hartazgo, denunciaba: "Lo que no puede ser es que salga tan fácil y tan barato okupar una casa".

Patricia Pardo y Raquel, vecina de Paiporta. Telecinco

Patricia Pardo ha intervenido en la conversación, empatizando con la invitada: "No hay derecho a que seáis los escudos sociales de absolutamente nadie". "Entiendo que hay propietarios que no pueden hacerse cargo de la mano de obra y, para ellos, debe haber un escudo social que proteja esas casas", apuntaba.

La entrevistada ha reflexionado sobre la necesidad de que los políticos se unan para ayudar al pueblo, afirmando que es esencial que dejen atrás sus diferencias para poder salir adelante ante una catástrofe de esas características. "¿Qué está pasando?, ¿cuándo vamos a despertar?", cuestionaba la de Paiporta.

La presentadora de Vamos a ver ha apoyado su discurso, pero ha añadido un pequeño matiz: "Quizás te ocurre lo que a muchos, que sí nos gusta la política y creemos que es cada vez más necesaria, pero no creemos en los políticos". "A lo mejor no hay líderes políticos que sean capaces de asumir esa responsabilidad", señalaba.

Y concluía con un contundente mensaje: "Tenemos que asumir que el poder lo tenemos nosotros, el pueblo, y hay que exigir muchas más responsabilidades".