Gloria Camila, muy crítica con Kiko Jiménez: "No se puede victimizar a alguien al que también se le acusó de ser infiel"

La supuesta infidelidad de Sofía Suescun a Kiko Jiménez sigue ocupando las portadas de revistas. Y es que cada vez se conocen más datos que confirmarían la traición de la influencer a su pareja durante sus jornadas de trabajo en Fiesta. Después de que Juan Faro, con quien se supone que tiene un vínculo romántico, no negara los rumores, las preguntas sobre su relación han ido aumentando.

Tardear ha contado en exclusiva cómo se conocieron y ha aclarado la teoría principal tras la infinidad de informaciones que han llegado a los colaboradores del programa. Luis Pliego ha visitado el plató de Telecinco para dar los detalles de la "amistad" entre Sofía y Juan, a escondidas de la pareja de ella.

"Lo que os puedo contar es que esta relación es tan real que Sofía tuvo dudas de si dejar a Kiko", afirmaba el director de Lecturas. Además, ha explicado que tanto la exconcursante de Gran Hermano como su novio seguían en redes sociales a Faro, tiempo antes de que él entrara en prisión. "En ese momento no los sigue, pero cuando sale de prisión los sigue a los dos como deferencia", ha contado.

Pliego ha añadido también que "Sofía le empieza a escribir de forma muy insistente y se conocen por redes, como se conoce todo el mundo hoy en día". Verónica Dulanto ha hecho una observación, trayendo a la conversación una nueva teoría: "Igual es hilar muy fino, pero no sabemos si fue Sofía la que lo empezó a seguir primero y Kiko dijo 'yo también'".

El colaborador de las tardes ha desvelado que "la primera vez que quedaron fue en la casa de Juan Faro, mientras Kiko estaba trabajando en Fiesta". Un encuentro que sucedió en el mes de mayo y desde el que han estado tres meses conociéndose. Ha recalcado también que "tenían la tele puesta para saber si estaba trabajando".

Verónica Dulanto, Frank Blanco y Luis Pliego. Telecinco

Según Luis, existen pruebas que confirmarían la relación: "Son pruebas audiovisuales que no dejan lugar a dudas". Además, ha incidido en que ninguno de los protagonistas lo ha desmentido y ha mantenido que no siguió adelante porque Juan rechazó a Sofía porque es "un alma libre".

Cuando los tertulianos han empezado a comentar cuál puede ser la situación que está atravesando Kiko en estos momentos, Gloria Camila no ha dudado en intervenir. "No podemos victimizar a alguien que se supone que le ha hecho lo mismo a ella", sentenciaba.