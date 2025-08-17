Valeria Vegas da la cara por Cristiano Ronaldo y Georgina tras anunciar su boda: "No todo el cariño se muestra en redes"

Está siendo una de las noticias de la semana: el compromiso de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Tras nueve años de relación, la pareja ha decidido darse el ‘sí quiero’. Una decisión no exenta de polémica, dado que se ha especulado mucho sobre el motivo de la dupla para dar este paso.

La noticia ha sido internacional, volviendo a mostrar el poder de influencia que tienen tanto Cristiano como Georgina. De hecho, medios como el New York Times, poco habituado a cubrir noticias del Corazón, ha analizado lo que puede haber detrás de esta inminente boda.

Con informaciones que apuntan a que su enlace con la empresaria española puede deberse a la incompatibilidad entre su vida familiar y las estrictas leyes islámicas que rigen en Arabia Saudí, donde residen desde 2023, donde el futbolista portugués ha firmado un nuevo millonario contrato que le une al Al Nassr y a la promoción del país, una monarquía absoluta donde se vulneran los derechos humanos, durante dos años más.

Con todo, en D Corazón se ha analizado al detalle la publicación en Instagram donde Georgina ha anunciado su compromiso con el portugués. Con más de 16 millones de ‘me gusta’ y 300.000 comentarios, los fans están en una nube, dado que va a cumplirse lo que muchos llevaban esperando desde hace tiempo.

El anillo de compromiso, cuyo diamante de 45 quilates ocupa casi un tercio del dedo de la de Jaca y está valorado en seis millones de euros, ha sido también más que comentado. Un enlace que ha sido ampliamente debatido en el magacín conducido por Anne Igartiburu y Javier de Hoyos.

Gema Fernández en 'D Corazón'. RTVE

El exdirector de la extinta Socialité remarcaba que el origen del diamante sería español, dado que el anillo vendría de una exclusiva joyería de Bilbao, de la que ambos son clientes habituales.

Anna Gurgui se mostró crítica con la celebración. “A mí toda esta ostentación me parece un reflejo de lo que es su relación. Me parece cero romántico, no se ven las caras ni tampoco cómo se lo ha pedido. Representa lo que son ellos como pareja. A mí, de estos 300.000 comentarios, el que me falta es el de Cristiano”, manifestaba.

Alberto Guzmán y Valeria Vegas en 'D Corazón'. RTVE

Valeria Vegas salió a defender a la pareja. “No todo el cariño se muestra en las redes”, ha afirmado rotundamente. “Pero sí que suele publicar varios momentos familiares”, replicaba Gurgui.

Previamente, la comunicadora señalaba de manera divertida que, dado que se habla de que será “la boda del siglo” y con ese anillo de compromiso valorado en seis millones de euros, “lo siguiente que harán” Cristiano y Georgina será “alquilar Disneyland”.