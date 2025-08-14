Una mujer de 90 años rompe a llorar en ‘Espejo Público’ por los incendios de León: “No sabemos nada”

Los incendios forestales asolan España. Ya se han quemado cerca de 50.000 hectáreas en todas las provincias, y una de las más dañadas es León, donde unos 8.000 vecinos siguen evacuados. Y desde Espejo Público han conectado hoy con el polideportivo de La Bañeza, en esta provincia, donde han pasado la noche cerca de 60 vecinos de localidades cercanas.

Una reportera de Antena 3, Silvia González Martínez, se encontraba en este recinto y a su lado tenía a una señora, Valentina, que el próximo lunes cumple 90 años. Según relató, había ido a León desde Oviedo, para soplar las velas, pero fue desalojada por la Guardia Civil. “¿Cómo se encuentra?”, preguntó la periodista. “Preocupada, pero bueno, bien”, respondía la anciana.

Silvia quiso saber cómo había vivido esos “momentos de pánico, terribles”. “No los quisiera volver a vivir. Estábamos en la calle, mis hijos iban hacia el castillo...”, relataba Valentina, que tuvo que hacer una pausa, mientras las lágrimas afloraban en sus ojos. “Estoy emocionada”, se justificaba.

El relato de Valentina se hizo más crudo por momentos. Explicó que salieron con el coche, y comenzaron a caerle ramas encima, y que “era horrible”. “A mi hija le dio un ataque de ansiedad con una taquicardia. Lo ha pasado muy mal”, detallaba. Incluso llegó a pensar: “si le va a pasar algo, que me pase a mí, no a ella”.

“¿Qué han dejado allí, cómo están las casas?”, quiso saber la reportera. “No, sabemos cómo lo dejamos, pero no sabemos nada”, se resignaba Valentina. Eso sí, en su discurso, tuvo palabras para agradecer la labor de todos los voluntarios.

Valentina en 'Espejo Público'.

“Pasan cada rato por si queremos algo, de noche nos vigilan, si no estamos tapados, nos tapan. Nunca había vivido yo una cosa igual. Les doy las gracias”, explicaba Valentina ante las cámaras de Antena 3.

Ahora, Valentina admite que solo tiene ganas de regresar a casa, “y darnos un baño en condiciones”. Además, también sufre para conciliar el sueño, porque la cama que tiene en el polideportivo de La Bañeza es bastante estrecha y “a los que estamos de los huesos, y mayores, nos duele todo”.

El programa continuó tratando otros incendios que continúan en activo a lo largo de la entrega, e incluso se adentró en los problemas ferroviarios que está provocando el fuego.