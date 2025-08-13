El dardo de María Escario a los presentadores de informativos y la "tendencia a sobreactuar": "Ahí lo dejo"

María Escario, periodista emblemática y referente indiscutible de la televisión española, ha vuelto a dar que hablar en redes sociales. Pese a estar jubilada y apartada de la plantilla de TVE, la que fue su casa durante toda su carrera, se mantiene como una voz muy respetada en el panorama mediático nacional.

La veterana comunicadora dedicó la mayor parte de su trayectoria profesional a los informativos, lo que le otorga el conocimiento y la autoridad suficientes para opinar sobre este ámbito. Por ello, ha tenido especial eco el mensaje que publicó la noche de este martes en su cuenta de X, antiguo Twitter.

A minutos escasos de terminar el Telediario 2 de TVE, presentado en agosto por Lluís Guilera, Escario escribió: “No puedo con esa tendencia a sobreactuar cuando se presenta un informativo buscando ser natural”. Un comentario breve que remató con un escueto “ahí lo dejo”, sin dar más detalles ni apuntar directamente a ningún presentador o cadena.

La reflexión de Escario, compartida a las 21:50, coincidió con la finalización de los principales informativos nocturnos, tanto el Telediario de TVE como los espacios de prime time en Antena 3 y Telecinco. En Antena 3 Noticias 2, la conducción estos días recae en Esther Vaquero, sustituyendo a Vicente Vallés. En Telecinco, Leticia Iglesias cubre las vacaciones de Carlos Franganillo.

Aunque Escario no mencionó nombres, su comentario se interpreta como una crítica generalizada a la tendencia de los presentadores de informativos, ya sean públicos o privados, que buscan proyectar espontaneidad, pero terminan cayendo en la sobreactuación.

María Escario en una presentación de RTVE. RTVE

La periodista, conocida por su prudencia y rigor, ha preferido mantener el anonimato del destinatario de su crítica. Sencillamente, puso el foco en una tendencia que ella observa con preocupación en el actual panorama televisivo.

Su opinión ha generado debate entre los profesionales y seguidores de la televisión, que se preguntan por los límites entre naturalidad y exceso de teatralidad al frente de los informativos. Por ahora, Escario ha dejado la puerta abierta a la interpretación.

Hay que destacar que Escario suele estar muy pendiente de todo lo que sucede en RTVE, y no duda en señalar lo que ve incorrecto a través de sus redes sociales. Durante la emisión de la Eurocopa Femenina, por ejemplo, afeó que La 1 se hubiese saltado el comienzo del segundo juego de uno de los partidos por emitir promos y publicidad.