RTVE se vuelca con la saga ‘Jumanji’: así era la olvidada serie de dibujos animados que La 2 emitió en los años 90

RTVE tira la casa por la ventana este domingo emitiendo en maratón una saga de películas de aventuras. Eso sí, las emitirán en un orden bastante particular, sin seguir una cronología concreta. Bajo el lema Desafío Jumanji, el evento comenzará a las 15:50 horas con Jumanji: Bienvenidos a la jungla, a la que le seguirá la cinta original de 1995, Jumanji.

Y, ya en la noche, la televisión pública emitirá a las 22:00 horas, en La película de la semana, Jumanji: Siguiente nivel, largometraje de 2019 que, de momento, cierra la franquicia cinematográfica. Sin embargo, el universo audiovisual de Jumanji va más allá, y en los 90 existió una serie de dibujos animados que, precisamente, se emitió en RTVE. En La 2 para más señas.

Hace ya tres décadas fue muy habitual que cualquier largometraje de éxito tuviese una versión animada. Y si la cinta original no era apta para niños, se adaptaba el contenido. La lista podría ser larga: Loca academia de policía, Bitelchús, Ace Ventura, La Máscara, Regreso al futuro, o esta serie que nos ocupa, Jumanji, entre tantas otras.

Jumanji: La Serie Animada se emitió originalmente entre septiembre de 1996 y marzo de 1999, y constó de 40 episodios repartidos en tres temporadas. Mantenía los personajes de la película que protagonizó Robin Williams, pero ningún actor de la aquella prestó su voz para esta ficción de dibujos animados.

El punto de partida era similar a la de la película, pero diferente. Lo que sucedía en el juego no se trasladaba a la vida real: todos los personajes directamente quedaban atrapados en el tablero, tal como le sucedía al personaje de Williams.

Imagen de la serie de televisión 'Jumanji'.

De la película se mantuvieron los personajes de Alan, Sarah, Judy, Peter, la tía Nora y el cazador Van Pelt. Y se incluyeron algunos otros, como, por ejemplo, un comerciante al que en la serie original prestó su voz Tim Curry.

A pesar de ser una serie enfocada al público infantil, cabe destacar cómo la muerte tenía mucha presencia. Tanto es así que en un episodio Alan fallece y los demás jugadores tienen que viajar al pasado para revertir esto. Y otro personaje que habitaba el tablero era una suerte de Parca. Incluso muere (temporalmente) el cazador Van Pelt.

En España, como decíamos anteriormente, la serie se pudo disfrutar en La 2, dentro del contenedor infantil TPH Club, aquel espacio en el que Paloma Lago interactuaba con personajes en 3D como la niña María y Super Eñe.

El actor de voz Juan Antonio Arroyo, doblador, por ejemplo, de Dwight en The Office, fue el encargado de dar vida a la versión animada de Alan, y que en la versión original doblaba Bill Fagerbakke (conocido por prestar su garganta a Patricio Estrella de Bob Esponja).

Imagen de la serie animada de 'Jumanji'.

La maratón de ‘Jumanji’

Jumanji: Bienvenidos a la jungla será la cinta que abra la tarde a las 15:50 horas. Dirigida por Henry Jackman en 2017, supuso un reinicio de la saga, con actores como Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillian o Nick Jonas.

En ella, cuatro adolescentes se convierten en avatares tras ser absorbidos por un videojuego en el que vivirán aventuras mientras intentan volver a su mundo. El estreno en televisión de Jumanji: Bienvenidos a la junglafue en diciembre de 2019, y arrasó con 2.783.000 espectadores y un 19,4%, impidiendo a La Voz Kids brillar en su final de Antena 3.

Tras esta se emitirá la primigenia Jumanji, protagonizada por el recordado Robin Williams. Estuvo dirigida por Joe Johnston y contó con un reparto completado por Kirsten Dunst, David Alan Grier o Bonnie Hunt.

Imagen de ‘Jumanji: Bienvenidos a la jungla’.

Todo comienza cuando Alan Parrish se ve atrapado durante 25 años en un viejo juego de mesa. Tras ser liberado por dos niños, una manada de animales exóticos queda también en libertad.

Y ya al anochecer, dentro de La película de la semana, a partir de las 22:00 horas, se emitirá Jumanji: Siguiente nivel, la última entrega hasta el momento. Fue dirigida en 2019 por Jake Kasdan, y mantuvo el mismo elenco encabezado por Dwayne Johnson, devolviendo a los avatares al juego, aunque intercambiando entre sí a los personajes.

Los participantes se ven obligados a jugar una vez más esa peligrosa partida para descubrir qué es realmente lo que está pasando. Su primer pase en televisión, en diciembre de 2019, marcó un 11,9% de cuota con 1.737.000 espectadores.