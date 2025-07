Pilar Vidal aclara qué sucedió con Shakira tras afirmar que usó una doble en un concierto: “Yo no la reconocía”

El pasado viernes, Pilar Vidal levantó dudas sobre si Shakira atiende personalmente a sus fans antes y después de los conciertos. En el programa Espejo Público narró cómo alguien que conoce “ha estado hace poco viendo un show de Shakira, y tuvo acceso a conocer a Shakira. Y me enseñó una foto, y no era Shakira. Te juro que no era Shakira”.

Así, aseguró que estaba “intentando averiguar si Shakira tiene una doble, antes y después del show”, y este martes ha arrojado más información sobre el asunto. “Me llamaron”, ha reconocido la antaño colaboradora de Sálvame. “No olvidéis que a mí me mandó la camiseta de Loba”, añadía.

Así, detalló que el concierto que vio su amigo fue en Las Vegas, “y ella no usa dobles para los one to one”, aclaraba. Tras detallar que Shakira sí tiene una doble, que a veces ha coincidido con ella, “pero no la contrata, para nada”.

Pilar tuvo un problema al ver la foto de su amigo con Shakira. “Yo no la reconocía, no tanto físicamente, como la cara”. De hecho, el viernes apuntaba en ese sentido: “de hecho gente que venía conmigo le dijo: esto es una doble. Los propios que la vieron me dijeron que en el show estaba más delgada, tenía otra cara”.

La explicación para que el rostro fuese diferente al esperado era relativamente sencilla: “Lleva tanto concierto, y entre concierto y concierto se ha hecho algún retoque”. “Cuando te haces un retoquito de inflamas, y no dio tiempo a desinflamar”, explicó la periodista de crónica social.

Imagen de 'Espejo Público'.

Para Alonso Caparrós, se ha “creado esa confusión” precisamente por pasar por manos profesionales. “Lo que pasa es que el paso del tiempo, aunque te hagas retoques te cambia la fisionomía. Pierdes la naturalidad y le pasa a muchas”.

“¿No te pasa a ti?”, le preguntaron a Caparrós. “No lo ves. Se nota cuando vengo recién de pasar por la clínica soy un ratón comiendo alpiste”, apuntaba el colaborador del programa.

Pilar Vidal apuntó, por último, que el equipo de Shakira le ha avanzado que “esta semana va a dar un notición”, probablemente, de corte profesional y no profesional. Y ha añadido que cuando Shakira esté en España “la conoceré”. Algo a lo que Alonso Caparrós intentó sumarse, pidiéndole acompañarle.

Por último, el programa ha hecho un juego en el que los colaboradores debían adivinar si la imagen que estaban viendo en pantalla era de Shakira o de alguna doble, pues realmente tiene muchas imitadoras.