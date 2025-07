María José Suárez frena a Terelu Campos en ‘¡De Viernes!’ con mención a ‘Y ahora, Sonsoles’: “Estaba viéndome a mí”

El programa ¡De Viernes! abrió anoche su entrega con María José Suárez como gran protagonista. Y es que la modelo andaluza iba a comentar la ruptura de Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi, quien fuese anteriormente su pareja.

Su visita resulta más interesante si se tiene en cuenta que María José es colaboradora habitual de Y ahora, Sonsoles, en las tardes de Antena 3. Sin embargo, ha sido en Telecinco donde ha dado una entrevista opinando sobre su expareja sin filtros.

En una entrevista previa, María José narró al programa cómo su madre le llamó por teléfono, y le dijo que Escassi estaba hablando de una posible boda con Sheila en Tardear. “Pero se notaba que mentía. Ya lo han dejado”, le habría dicho la madre de la modelo.

Terelu Campos fue la primera en preguntarle a María José, que cómo se enteró de la ruptura de Escassi y Sheila. Y deslizó un comentario que ponía en valor a los programas de su casa televisiva: “Que vaya por delante que me parece estupendo que tu madre vea todos los días Tardear”.

Así, daba a entender que la madre de María José Suárez prefería el programa de Frank Blanco respecto al de Sonsoles Ónega, donde la propia modelo trabaja. Y ahí, Suárez frenó a Terelu: “Estaba viéndome a mí”, le aclaraba.

María José Suárez en '¡De Viernes!'.

“Estábamos los dos a la vez. Yo estaba en Sonsoles, y él en Tardear”, corregía entonces María José, en referencia a la entrega emitida el 4 de julio, primer día que el jinete regresaba a su programa tras su paso por Supervivientes.

“Que nos elija a nosotros en lugar de verte a ti...”, insistía Terelu Campos. “Estaba viéndome a mí. Y cambio y me dijo: está Álvaro en el otro sitio”, volvía a decir María José Suárez. “Se aburría contigo”, apostillaba Antonio Montero. “Podía ser también”, admitía con humor la sevillana, sin dar más importancia al asunto.

A lo largo de su entrevista, María José Suárez dijo que el hecho de “que se rompa una relación de pareja es lo más normal del mundo. Si eso pasa con parejas de 20 o 30 años, cómo no me voy a esperar una ruptura de Escassi”.

“Yo, que estuve toda la noche al lado de Sheila en Supervivientes, sí que me sorprendió”, reconocía Terelu. Y María José le recordó que Escassi le llevó flores a un plató proponiéndole estar 30 años más juntos, “y a los dos meses pasa lo de Valeri”, con quien le fue infiel. “Cómo me va a sorprender”, terminaría diciendo.

Yo he estado en el mes de marzo con él, que me ha sacado un ramo de flores diciendo por 30 años más, y dos meses después pasa lo de Valeri, cómo me va a sorprender.