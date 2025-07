Carmen Borrego no se contiene y apunta a Terelu Campos: "Era un pibonazo, pero a todos nos afecta lo que digan los demás"

Terelu Campos se ha abierto como nunca ante las cámaras. En una de sus entrevistas más íntimas, la tertuliana malagueña ha hablado de una de las luchas más profundas que ha tenido con ella misma: su cambio físico y sus complejos.

"Por mi manera de ser, soy mi peor crítica, la que más se flagela. Físicamente, me llevo castigando desde que recuerdo. Me sentía que era una mujer deseada. No puedo pedirle a la gente que diga que estoy como estaba porque no es verdad", confesaba la hija de María Teresa Campos ante las cámaras de Telecinco.

El testimonio no pasó desapercibido para nadie, sobre todo para su hermana, Carmen Borrego, una de las personas más cercanas de la tertuliana, quien no dudó en hablar del tema en Vamos a ver.

"Terelu ha sido una mujer que ha estado fantástica de cuerpo, cara y que ha disfrutado muchísimo en todos los aspectos. Ella no se sentía así. Es consciente de lo bien que estaba, pero cuando la vida y la edad te cambia y no eres la que eras... Estoy convencida de que era un pibonazo", confesó la hija de María Teresa Campos.

Lecquio no tardaría en intervenir en la conversación: "Es una mujer que ha sufrido muchísimo física y psíquicamente. Hay que entender todo lo que pueda decir y pensar", expresó el tertuliano sin tapujos.

Alessandro Lecquio durante su intervención. 'Vamos a ver'.

Durante la charla, Terelu se mostró especialmente sincera al abordar uno de los temas que más la afectan: las críticas constantes a su imagen y a su vida personal.

Lejos de escudarse en evasivas, la malagueña fue tajante: "Soy una persona pública y es mentira que quien hace un trabajo público y se dedica a ello, decir que le da igual lo que piensen, no... a mí no me da igual", sentenciaba la malagueña.

Al escuchar tal testimonio, Borrego no se calló: "A todos nos afecta lo que dicen los demás. Cuando todos los días se habla, llega un momento en que empieza a afectarte menos", dijo.

Y añadió: "Hay que dejar lo que ocurra en un plató y seguir con tu vida. La realidad de tu vida no es eso, no es lo que se cuenta, es lo que siento y vivo", indicó la madre de José María Almoguera.

En cuanto a las polémicas portadas en los medios de comunicación de Terelu, su hermana fue tajante. "Siempre somos contenido, pero tampoco lo elegimos nosotros. Ella ha superado muchos miedos y complejos", puntualizó ante las cámaras.

Kike Calleja fue más allá. "Ella se va quitando corazas y es verdad que ahora tiene muchos menos complejos de los que tenía antes", contestó entonces el colaborador durante la tertulia.