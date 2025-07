Sandra Golpe habla sin filtros de su agresión sexual: "Me puso un cuchillo, me tiró y agredió. Al día siguiente fui a trabajar"

El rostro de Sandra Golpe se ha consolidado como uno de los más reconocibles de la televisión en España. Y no es casualidad. La periodista gaditana acumula más de dos décadas de trayectoria en medios de comunicación, habiendo pasado por prensa escrita, radio y, sobre todo, televisión.

Sin embargo, su historia no se limita a los informativos: detrás de las cámaras hay una mujer con muchas más facetas, vivencias y que van más allá del plató.

Este martes, la presentadora visitó Y ahora Sonsoles, donde, frente a Sonsoles Ónega, habló sin filtros sobre uno de los episodios más duros de su vida: una agresión sexual.

Sonsoles Ónega y Sandra Golpe. 'Y ahora Sonsoles'.

"Cuando salía de redacción llegué a mi portal, cerré la puerta, pero al parecer lo hice mal porque entró un hombre. Me tiró al suelo, me ató, me puso un cuchillo y me agredió. Me salvó un ruido. Cortó con lo que me había atado y pude subir a mi piso", confesó la presentadora al recordar aquel momento.

"No me da vergüenza. Luego analizaba lo que llevaba puesto y mi apariencia, algo que es absurdo. Te tenía que tocar y te tocó", añadió.

Tal y como explicó la periodista, al día siguiente de sufrir aquella agresión, no se quedó en casa. Acudió a su puesto de trabajo con el papel para presentar una denuncia. "Podía haberme cogido una baja por depresión, pero fui al trabajo. Pedí un cambio de turno a una persona y no me lo dio", lamentó.

Para Golpe, la actitud de aquella persona se le quedaría grabada. "Me pareció tremendo. Tuve que seguir trabajando". Sus padres y amigos fueron su apoyo incondicional. "Durante un mes me acompañaron al trabajo porque tenía el trauma", sentenció.

Sonsoles Ónega no tardaría en intervenir. "¿Crees que esto ahora pasaría?", preguntó. Sandra Golpe respondió sin titubear: "Ahora no. Estamos mucho más sensibilizados", explicó.

Eso no fue todo. Muy sincera, añadió: "Creo que las empresas son más conscientes de este tipo de situaciones, pero en aquel entonces les pareció surrealista que quisiera un cambio de turno. Es más común de lo que parece", dijo la periodista.

Sonsoles Ónega y Sandra Golpe. 'Y ahora Sonsoles'.

La presentadora prosiguió, confesando lo que siente ahora de aquel momento de su pasado: "Ya pasó. No me pasó nada y ahora estoy contenta".

A lo que Sonsoles respondió inmediatamente: "Estos testimonios ayudan a las mujeres que lo han padecido y que no lo pueden contar ni verbalizar por vergüenza o presión laboral". "No lo hice para ser noticia, pero si eso ayuda a alguien, bienvenido sea", aclaró finalmente Susana Golpe.