Alba Carrillo vive un brutal enganchón con el abogado de Cayetano Rivera: "Lo estáis politizando todo"

Momento de lo más incómodo el que se ha vivido en la tarde de este sábado 5 de julio en D Corazón. El magacín matinal ha comenzado con 45 minutos de retraso debido a la cobertura especial de Mañaneros 360 sobre el Comité Federal del PSOE y el Congreso del PP.

Todo ha surgido cuando el espacio abordaba una de las noticias de la semana: la detención de Cayetano Rivera tras un incidente con la Policía por un presunto altercado con el personal de un McDonald’s en la calle Atocha de Madrid.

Anne Igartiburu conectaba en directo con Joaquín Moeckel, abogado del torero, quien defendía la versión del también modelo, quien ha señalado sentirse “injustamente” tratado por los agentes.

“Se produce una pequeña discusión relacionada con sacar un ticket o no antes de pagar la comida. Es una cosa nimia, no sé por qué situación, los empleados llaman a la Policía. Cayetano se extraña. En medio de eso, aparece una pareja de policías de paisano”, explicaba el letrado.

“Era de la secreta, un hombre y una mujer. Cayetano, al verlos de paisano, se extraña y ahí surge la discusión. Anne, es normal que, si yo estoy en una discusión en una hamburguesería, que no es nada delictivo, Cayetano se sorprenda de que llamen a la Policía”, explicaba Moeckel.

Joaquín Moeckel y Alba Carrillo en 'D Corazón'.

Javier de Hoyos quiso saber cómo vivió después Cayetano el estar detenido. “Lo esposan, lo engrilletan en el suelo. Llaman a dos policías uniformados y es trasladado a una comisaría”, señalaba el abogado. Anne Igartiburu preguntaba, entonces, si el torero había sido detenido “sin motivo evidente y sin altercados”.

Dado que el abogado insistía en que el presunto altercado de Rivera con los empleados del McDonald’s era una “discusión”. En ese momento, Alba Carrillo intervino, enzarzándose en una discusión con Moeckel.

Joaquín Moeckel y Alba Carrillo en 'D Corazón'. RTVE

“No estoy de acuerdo”, dijo la modelo. “No podemos poner en duda la actuación de la Policía”, expresaba la ex de Feliciano López. “No puedes faltar el respeto a los trabajadores de ningún sitio porque vengas alegre”, espetaba la ex de Fonsi Nieto.

“¿Quién te ha dicho que yo no puedo poner en duda la actuación de la Policía?”, preguntaba Moeckel a la ex de Thibaut Courtois. La colaboradora comenzó a gritar, señalando que no se podía dudar de cómo han actuado los agentes, no dejando hablar al abogado defensor del torero.

“A lo mejor es tu cliente el que no ha actuado debidamente. ¡No se trata mal a las personas que trabajan!”, exclamaba Carrillo, no permitiendo escuchar bien la réplica del abogado, quien le recordó el caso de Nacho Cano, cuya actuación policial ha sido puesta en tela de juicio, especialmente tras el archivo del caso de que la Justicia imputase a dos agentes después de que una becaria de la obra Malinche denunciase que, presuntamente, la “coaccionaron” para denunciar al compositor.

Joaquín Moeckel y Alba Carrillo en 'D Corazón'. RTVE

“¡Ya, claro, es que van a por nosotros!”, exclamaba con tono irónico la ex de Santi Burgoa. “Lo estáis politizando todo”, añadía la modelo. “Yo te estoy hablando con respeto y no estoy generalizando”, replicaba el abogado.

“No compartirás mi punto de vista, es legítimo. Pero, a mi juicio, la detención de un ciudadano debe darse por cuestiones de gravedad”, argumentaba Moeckel. “Es que a lo mejor ha sido grave”, respondía Carrillo.

“Fíjate de grave que ha sido la cosa, que la propia Policía le deja en libertad a las siete de la mañana sin ningún tipo de condicionamiento”, manifestaba el letrado. “Muy bien, que se lo mire tu cliente, cariño. Yo no me tengo que mirar nada”, terminaba de responder la modelo.

Javier de Hoyos y Anne Igartiburu optaron por cortar la discusión, con la presentadora dándole las gracias al abogado por haber conectado en directo con el programa.