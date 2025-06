La surrealista llamada de Eva Hache a 'La Revuelta' desde el baño de un AVE: "¿Qué está pasando?"

La Revuelta vuelve a perder a su invitado en el último momento. En el programa de este miércoles, 18 de junio, David Broncano contaba con dos de los cómicos más importantes de nuestro país, Leo Harlem y Eva Hache, que iban a promocionar su espectáculo Mentes peligrosas.

El único que asistió finalmente al prime time de La 1 fue el actor español, con un look que el presentador no pasó por alto. Leo Harlem, con su particular tono humorístico, explicó su vestimenta a Broncano: unas “bambas de jubilado”, de caucho, esparto y tela, que le costaron 17 euros, junto a una “guayabera” de tan solo 35 euros.

En medio de la entrevista al humorista, el equipo de La Revuelta comunicó a Broncano que tenían una llamada. No era ni más ni menos que Eva Hache. La invitada explicó que, durante el trayecto de Cádiz a Madrid, el tren de larga distancia sufrió una avería, lo que le impidió acudir.

Eva apareció en una pequeña pantalla, mostrando una imagen surrealista. Se encontraba en el baño del AVE, mientras veía la entrevista de su compañero. La conexión estuvo repleta de percances, ya que la cómica no tenía buena cobertura y, además, no fue capaz de encontrar un buen ángulo para su intervención.

"Vaya plano", "desastre quirúrgico", bromeaban desde el plató, al ver solo los pómulos de Eva Hache en la videollamada. Mientras, ajena a los comentarios, ella hizo el intento de anunciar los bolos de monólogos que tienen en Madrid. Su imagen, congelada en pantalla, provocó que en el teatro Príncipe de Gran Vía todos estallaran en risas.

Hoy tenía previsto que estuviesen Leo Harlem y Eva Hache en programa. Al final no ha podido ser y Eva ha hecho videollamada desde el MANICOMIO#LaRevuelta @eva_hache @LeoHarlem pic.twitter.com/qgXeaiVCtd — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) June 18, 2025

¿Qué está pasando?, preguntó la actriz confundida. Leo Harlem no desaprovechó el momento de bromear al verla en esa situación: "Puedo decir que está en un tren o que está en el manicomio y la acaban de ingresar".

"Que no pare de hablar nunca. Estaría guapo cortar la llamada y que ella siga hablando", comentó Broncano. Antes de cortar la insólita videollamada, Eva Hache les hizo un recorrido por el baño del vagón para finalizar la conexión.

El programa siguió con la conversación con Leo Harlem, que presentó debidamente la gira ante el público.El espectáculo de comedia Mentes peligrosas contará con grandes artistas como Silvia Abril, JJ Vaquero, Hovik Keuchkerian, Henar Álvarez, Ana Morgade y también con Lalachus, colaboradora del formato de Broncano.