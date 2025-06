Inés Hernand, alto y claro tras la cancelación de 'La familia de la tele': "He palpado el clasismo hacia ciertos contenidos"

Este miércoles, La familia de la tele se despidió de las tardes de La 1. Algunos de sus colaboradores han hecho autocrítica sobre qué ha podido fallar para que el público les haya dado la espalda.

Inés Hernand, presentadora del programa junto a María Patiño y Aitor Albizua, ha compartido un vídeo en su cuenta de Instagram en el que ha pedido disculpas a los espectadores. Después de seis semanas de emisión y soportar comentarios como "la familia de la tele es una mi...", "vaya programa más infumable", "esto no es lo que se nos ha prometido", la presentadora ha decidido dar la cara.

Las expectativas por el magacín eran muy altas. Sin embargo, cada semana se hundían más en audiencias. “Lo primero que me sale del corazón es deciros que de verdad, muchas gracias. Por otro lado, disculpas” expresaba Inés.

La comunicadora ha confesado: "Accedí al formato y me encontré, como muchos de vosotros, con un programa que ha transitado bastantes escenarios que se alejaban, quizá, de una expectativa colectiva. Una expectativa con la que todos soñábamos, incluida yo". Inés Hernand ha afirmado que esperaba una "tele diversa, divertida, intergeneracional, didáctica y transgresora".

Una oportunidad laboral que la trabajadora de RTVE afrontaba como un reto "mayúsculo", con ilusión por trabajar con personajes icónicos de la televisión, "practicando otros contextos distintos", describía la madrileña.

Agradecida con la Corporación y mostrando su respeto hacia la televisión, ha apoyado la decisión de la cadena pública de cancelar La familia de la tele: "Si no se está aprendiendo un producto que guste, o no se están cumpliendo las expectativas de la gente, se ha de poner un punto y final”.

Sin embargo, Inés Hernand ha señalado su descontento al alargar el final del programa, emitiendo el fin del formato: “No hay necesidad de televisar una agonía, porque al final no deja de ser como la vida misma. A veces las cosas salen bien, se aplaude, se celebra, y otras veces no". Eso sí, ha recalcado que "cada tarde, he hecho lo que estaba en mi mano como presentadora, por implicarme y adaptarme al máximo, manteniéndome profesional".

La presentadora de La 1 ha desvelado que trabajar en el entretenimiento en la pequeña pantalla le ha "ofrecido otra perspectiva del oficio, muy interesante por cierto, así como también he podido palpar el clasismo hacia cierto tipo de contenidos”.

Concluía su vídeo agradeciendo, una vez más, la posibilidad de formar parte del proyecto y esperanzada: "Ojalá haya próximas veces".