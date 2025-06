RTVE cancela 'La familia de la tele': el polémico magacín se despedirá de las tardes de La 1 este 18 de junio

RTVE pone punto final a La familia de la tele. La Corporación pública cancela el polémico magacín, que se despedirá definitivamente de la audiencia este miércoles 18 de junio. El último cambio de este pasado lunes 16 provocó que marcase un nuevo mínimo de audiencia, con apenas un 4,3% de cuota, lo que ha desembocado en el cese de sus emisiones.

La audiencia no ha acompañado en ningún momento al espacio producido por La Osa. A pesar de que José Pablo López, presidente de RTVE, declaró el pasado mes de mayo en el Congreso de los Diputados que habría paciencia con el recorrido del programa. Sin embargo, su mala trayectoria en audiencias ha obligado a su abrupto adiós.

Tal y como adelantó FórmulaTV y ha podido confirmar BLUPER, el adiós se producirá este 18 de junio, un día después de que se supiese públicamente. Lo cierto es que el desembarco del espacio ya estuvo marcado por dos retrasos que, vistos en retrospectiva, se antojaron premonitorios.

La muerte del papa Francisco y el apagón del 28 de abril obligaron a RTVE a reconfigurar su estrategia para el estreno del programa conducido por María Patiño, Aitor Albizua, Inés Hernand y Belén Esteban, que llegó dos semanas más tarde de lo previsto y con un desfile que ya desató la polémica.

Inés Hernand, María Patiño y Aitor Albizua en 'La familia de la tele'.

Desde entonces, sus datos han ido en claro descenso, que han coincidido con las muchas modificaciones que se han hecho para lograr que el espacio funcione. De hecho, tanto se retrasó la emisión de las series diarias, que las audiencias de estas comenzaron a flaquear.

A excepción del 26 de mayo, cuando La familia de la tele se hizo cargo de la retransmisión de la rueda de prensa de Melody tras participar en Eurovisión, el magacín logró un 9,9% de share, en ningún otro momento el espacio ha rozado el doble dígito de cuota.

El pasado jueves 29 de mayo, el magacín firmó un 5,5% de share, un mínimo histórico para ese momento, llegando al 5,7% en su segunda parte. Justo el mismo día en el que José Pablo López declaraba su confianza en que el espacio pudiera remontar. Eso provocó que se cancelase su segunda parte, la que más lastraba las audiencias, dado que ha provocado un notable descenso en las cifras que registraba Aquí la tierra, llegando a un 7,7% de share.

Los colaboradores de 'La familia de la tele', con María Patiño y Belén Esteban en el centro.

La cancelación de la segunda parte y la sensible reducción de la primera, que pasó a durar apenas una hora, fueron el inicio de una cancelación anunciada. Los datos no sólo no han remontado, sino que han ido a peor y los rumores sobre su final comenzaron a rondar.

“Estoy leyendo todas las noticias que han aparecido en mi timeline, pero a mí no se me ha comunicado nada oficial", declaró Inés Hernand en sus redes sociales, antes de que se supiese la cancelación definitiva.

El final ha llegado tras las cifras que La familia de la tele ha obtenido en los pasados 10 y 11 de junio, cuando el programa se vio superado por los datos de La 2, dejando a la sobremesa de La 1 como sexta opción de su franja. Esto se sumó a que la actualidad informativa obligó a retirar, de nuevo, temporalmente el espacio.

María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand, presentando 'La familia de la tele'. RTVE

El jueves 12 de junio, el lugar de La familia de la tele lo ocupó Malas lenguas, que obtuvo un buen 10,1% de share y 744.000 seguidores, una cifra mucho mejor que la que registraba el programa producido por La Osa.

Tal fue el buen dato, que TVE optó por repetir la fórmula el viernes 13. A pesar de ceder 1,8 puntos, sus cifras eran superiores a las que obtenía La familia de la tele. El clavo definitivo ha venido con el último cambio vivido este pasado lunes 16.

En esta jornada, Malas lenguas marcaba su máximo histórico, aupado por la comparecencia de Pedro Sánchez, liderando su franja con un 13,3% de share y 1.238.000 espectadores. Por el contrario, La familia de la tele, que había sido resituada en la franja de las 19:30 horas, firmaba un paupérrimo 4,3% de cuota y apenas 309.000 televidentes.

Unas cifras que han terminado de sentenciar al programa y que han provocado su cancelación definitiva. Será este miércoles 18 de junio cuando el espacio cierre una etapa de lo más polémica para la Corporación pública.