Alejandra Rubio enfrenta a Lequio por las insinuaciones sobre su madre: "Miedito no. Mi madre no tiene miedo a nadie”.

Alejandra Rubio le planta cara a Alessandro Lequio después de sus "pullitas" a Terelu Campos por su guerra contra Makoke. La mala relación entre ambas se evidenció durante su estancia en Supervivientes, donde los reproches, los gritos y el mal rollo eran el pan de cada día en los Cayos Cochinos.

El divorcio entre Kiko Matamoros y Makoke parece ser el principal motivo de su enemistad. "No te voy a defender porque cuando veo a un compañero trabajar desde la mañana hasta la madrugada, es complicado pensar que no ha aportado nada a la pareja durante veinte años", explicaba la Campos en ¡De Viernes! el pasado 13 de junio.

La superviviente le reclamó que Terelu "no se ha molestado en preguntarle nada" y es un tema que podían hablar de forma privada, ya que públicamente no es posible al estar abierto un proceso judicial.

Los colaboradores de Vamos a Ver le han recordado a Alejandra Rubio que otra de las razones por las que sigue en pie la disputa puede ser por su enfrentamiento contra Makoke y Anita Matamoros. Sin embargo, la hija de Terelu ha asegurado que está olvidado: "De eso hace 150 años, no pasa nada". Cuando Makoke y Terelu Campos discutieron sobre el tema en Supervivientes, Alejandra no apoyó la actitud de su madre.

"No entiendo este enfrentamiento, me da mucha pena verlas así", afirmaba la nieta de María Teresa Campos. Alessandro Lequio ha intervenido para defender a Makoke, recalcando que meterse con ella es "elegir un enemigo fácil" y ha añadido que le parece que es "una señora que no tiene maldad".

“Puede meter la pata por equivocación. La sensación que tengo es que se lleva unas tortas que no merece, por no decir unas tortas para agradar a otras personas, no sé si se me ha entendido”, comentaba el colaborador haciendo referencia a Terelu con su última frase. Una provocación que Alejandra Rubio no ha pasado por alto: "Miedito el justo. Miedito no. Mi madre no tiene miedo a nadie”.

El tono del debate se elevó más tras la respuesta de la hija de Terelu, cuando Lequio volvió a insistir en su argumento: “Si Makoke fuera un nivel de videojuego, lo pondrían antes que fácil y lo llamarían Makoke". Alejandra no dudó en achacarle que era él quien "la estaba dejando por los suelos" al intentar defenderla.

Carmen Borrego, que también se encontraba en el programa, ha querido aclarar el origen del conflicto entre Terelu Campos y Makoke. Al inicio de su intervención, ha defendido que considera que Makoke no se comportó bien con su hermana, aunque mantiene que “el error de base es que pensáis que Terelu y Makoke han sido amigas íntimas y nunca lo han sido”.