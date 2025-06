Juan del Val no se calla y señala a Terelu Campos por su última "contradicción": "No puede echar la culpa a la prensa"

La calle que María Teresa Campos tendrá en su Málaga natal sigue dando que hablar. Como se ha señalado desde La Roca este domingo, 8 de junio, no parece que la vía vaya a inaugurarse a corto plazo. El programa de laSexta ha emitido la justificación que ha dado Terelu Campos ante los medios.

"Queremos que esté un poquito más urbanizada, sobre todo para impedir que vosotros, que todos vosotros, os echéis encima del ayuntamiento de Málaga, al que estamos agradecidísimas, por creer que ponen el nombre a una calle que no corresponde con la categoría de nuestra madre", explicaba Campos.

Pese a la actitud a la defensiva de Terelu ante decenas de periodistas, Nuria Roca consideraba que tenía "más razón que un santo". "Su hermana y ella han dicho que no la van a inaugurar hasta que no haya edificios", ha añadido Berni Barrachina.

"Pero es que es normal. Cuando esté en condiciones y esté bonito, que ahora no lo está, que está en fase de construcción", ha insistido Roca, y Pilar Vidal ha agregado que en esa misma zona se va a construir el Rafa Nadal Club y una universidad.

Era entonces cuando tomaba la palabra Juan del Val y era para atizar a la concursante de Supervivientes 2025: "Pero, vamos a ver, este tema ya lo abordamos hace unas semanas aquí. Me parece que lo que dice es un poco contradictorio".

Juan del Val y Pilar Vidal, colaboradores de 'La Roca'. Atresmedia Televisión

"Si ella dice, por resumir, que no van a inaugurar la calle porque no está en condiciones, pues me parece muy bien. Me parece completamente lógico. Pero le echa la culpa a la prensa por decir que no está en condiciones, cuando ella misma lo está diciendo. Por eso digo que me parece contradictorio", opinaba Del Val.

Según Vidal, la colaboradora de De viernes "se está adelantando a los titulares" negativos que puedan escribirse. "Ya, pero también está dando el titular", señalaba Roca. "Nos encanta el sitio donde se le ha puesto la calle, pero todavía no está urbanizada y esperaremos un poco'. ¡Pero no puede echarle la culpa a la prensa!", remarcaba el escritor.