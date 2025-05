RTVE se reafirma sobre su postura a favor de Palestina en Eurovisión: "Lo volveríamos a hacer igual, por humanidad"

El presidente del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, José Pablo López, ha reafirmado la postura del ente sobre la polémica participación de Israel en el Festival de Eurovisión. Así lo ha hecho este jueves, 29 de mayo, durante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades.

"Nuestros locutores hicieron una mención en la que se limitaban a pedir paz, una solución para la guerra en Gaza y recordaban que este conflicto había provocado más de 50.000 muertes, entre ellos más de 15.000 niños", ha asegurado López, recordando la advertencia que hizo la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de "la posibilidad de aplicar algunas sanciones a RTVE si volvíamos a realizar algún tipo de comentario en el festival".

Así, se decidió emitir un vídeo previo a la retransmisión de la final en favor de Palestina que decía textualmente lo siguiente: "Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina".

El mensaje que RTVE emitió justo antes de la final de Eurovisión a favor de Palestina.

"No entiendo cuál es el problema o cuál es la dificultad que la UER encuentra en este tipo de declaraciones. Sinceramente, no lo entiendo. No se puede vivir de espaldas a la realidad y pensar que Eurovisión no tiene una dimensión política", ha dicho López, recordando que el festival siempre ha tenido connotaciones políticas haciendo mención a la serie de Movistar Plus+ La canción.

"La neutralidad no debe asociarse a la equidistancia, y mucho menos a la indiferencia", ha asegurado rotundo José Pablo López. "Nunca cuando se trate de una agresión como la que se está produciendo en Gaza".

"No se puede vivir de espaldas a la realidad y pensar que Eurovisión no tiene una dimensión política" José Pablo López, presidente de RTVE

Sobre las críticas que ha recibido la cadena pública por posicionarse en el conflicto bélico, RTVE se reafirma en las decisiones que ha tomado al respecto bajo el contexto de la celebración del festival de Eurovisión: "Lo volveríamos a hacer igual porque creemos que no es una cuestión política, sino de humanidad. Y en las cuestiones de humanidad debemos tener un consenso".

