Jaime Lorente habla por primera vez sobre su experiencia con la religión: "La fe se toca y te cambia la razón"

Jaime Lorente ha sorprendido a sus fans al hablar por primera vez sobre un tema desconocido en su vida pública: su relación con la religión. Lo ha hecho en el pódcast El Cafetal contestando a las preguntas de Josué Moreno.

Conocido por su papel de Denver en La casa de papel, Lorente cuenta que vivió una etapa oscura que lo llevó a reencontrarse con Dios. Tal y como lo detalla, este episodio se desencadenó tras uno de los momentos más duros de su vida.

"Lo único que me quedó fue echarme de rodillas y cambió todo", confesó. Durante este capítulo, el actor murciano, de 33 años, recordó haber crecido en una familia creyente.

A pesar del esfuerzo de sus padres por transmitirle la fe, durante años tuvo miedo a no encajar y a ser juzgado.

El éxito le llegó pronto. Tenía 24 años cuando se puso en la piel de Denver. Desde entonces los proyectos no han parado, pero, tal y como confiesa, durante este proceso se sentía cada vez más perdido.

Josué Moreno y Jaime Lorente. 'El Cafetal'.

"Fue en plena desesperación y fue muy claro. La fe me ha hecho mejor persona". Casado con Marta Geoenaga, con quien tiene dos hijos, Amaia y Luca, Lorente cuenta que su mujer no es creyente, pero se respetan.

"Hemos construido una familia que lucha por sí misma, desde el amor", explicó ante las cámaras. Además, señaló que Dios es parte de su día a día: "Todo el día estoy conversando con Él".

También asegura que ya no se esconde. "He visto cómo la fe puede mover cosas. Cambiarte, hacer algo sólido. Lo he vivido este año, y cuando lo vives no hay duda, es".

Para él, su creencia va más allá, y no solo es cuestión de imaginarlo, sino también de ver. "No estoy hablando de magia, pero es algo que te toca, que te cambia profundamente. No se puede explicar, pero sabes que es real".

Además, no tuvo ningún reparo en admitir un punto más que dejó al presentador sorprendido: "No tienes ni una mínima duda de que es fe, lo sabes".

Pero eso no fue todo. El actor, sin ningún reparo, añadió una confesión más: "La fe se toca, se palpa, te cambia la razón y te toca el corazón".

El 30 de mayo se estrena Hamburgo, su nueva película. Pero eso no es todo. Durante los próximos meses comenzará el rodaje de El mal hijo, su primer proyecto como director.

Por si eso fuera poco, el murciano tiene en puerta un proyecto más: Carlota, serie que hará junto a Miguel Ángel Silvestre y que se basará en la última emperatriz de México.