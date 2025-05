Un soltero de Madrid rechaza a su cita en 'First Dates' por un inesperado secreto: "Soy sincero. Estoy enamorado de otra tía"

First Dates sigue al pie del cañón en Cuatro. El popular dating show siempre sorprende con los solteros más exigentes que acuden al restaurante más famoso de la televisión para intentar conocer a la pareja de sus sueños.

Es martes, el formato liderado por Carlos Sobera recibiría a uno de esos solteros que deja una huella imborrable para los espectadores. Ángel, de 69 años y procedente de Madrid, se presentaba así: "Los que me conocen me llaman 'Angelito', me gusta más que Don Ángel".

"Me gustan los deportes de riesgo, soy motero, esquío y hago vuelo sin motor. Me fijo en mujeres que sean bastante espontáneas, simpáticas, que tengan cierta cultura y que tengan una sonrisa cautivadora", explicaba el madrileño.

La afortunada en conocerle sería Ana Isabel, de 60 años y procedente también de Madrid. "La primera vez que me fui a Inglaterra fue con 24 años para estudiar. Estuve 12 años y lo pasé muy bien, estudié y terminé un máster".

"Soy una persona bastante positiva y optimista y pienso que cada uno lo que se proponga se puede conseguir. Lo he comprobado por mí misma", añadía. Sobre la primera impresión de su cita, no tardó en manifestarse: "Se le ve limpio, cuidadoso y elegante".

Ángel, en 'First Dates'

"Es un español muy educado que ha vivido mucho, lo cual me atrae", comentaba Ana Isabel, durante un momento de la cena. Posteriormente, se abría en canal con Ángel y le confesaba que había tenido durante 8 años okupas en su casa.

"Me han dejado una casa destrozada. Lo he pasado muy mal. A mí me echaron de mi casa, antes que a ellos. He estado de acogida con inmigrantes que vienen de patera. Ya he pasado un infierno, pero es una experiencia", relataba Ana Isabel.

Ana Isabel, en 'First Dates'

Posteriormente, Ángel apuntaba que no le gustaban los gatos, tanto como Ana Isabel: "Son bichos diferentes, no tengo carácter para los gatos".

"Es el tipo de personas que me gustan, que sean deportistas y que no esté en casa tirado y quejándose", señalaba Ana. Sobre el tema de salir de fiesta, Ángel tenía clara su opinión: "No veo yo a esta persona que siga ese ritmo que, a veces, llevo yo. Un ritmo frenético".

Momento de la cita entre Ángel y Ana Isabel, en 'First Dates'

"Me gusta la música house y voy a los templos de la música electrónica. No creo que con esta persona tuviese mucha coincidencia", hablaba sin reparo Ángel sobre su cita. "No me ha aparecido atractiva, tal y como yo hubiera deseado", añadía también.

"Si te soy sincero estoy enamoradísimo de una tía que sale en mi foto de Whatsapp. No me hace caso, pero me lo hará porque soy muy persistente. El que la sigue la consigue. Es que es mucho más joven que yo", se sinceraba como nunca Ángel en First Dates.

La decisión final estaba lista para sentencia. "Por mi parte sí, si quieres, tendría una segunda cita", comentaba Ana. En cambio, Ángel tenía otra opinión: "Tendría una segunda cita pero de otra manera. No eres el perfil de mujer que yo busco, otra cosa es lo que la vida nos depare".