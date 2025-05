David Broncano se niega a pedir perdón a Melody en 'La Revuelta': “Banaliza los problemas de salud mental”

Este lunes, David Broncano no quiso responder mucho a las declaraciones que hizo Melody en la rueda de prensa, la primera que hacía tras Eurovisión. Un evento en el que cargó tintas contra La Revuelta, según ella, por haberse burlado de su salud mental. Además,cerró la puerta de regresar al programa salvo que se le pidieran disculpas.

Con prudencia, Broncano dijo que, de responder, lo haría hoy martes, y así ha sucedido. El showman comenzó explicando que no había visto la rueda de prensa entera “porque fue una hora”, pero sí fragmentos. “Ha dicho como que que nos exigía disculpas, que nos exigía que le pidiésemos disculpas para venir al programa”, introducía.

“Respuesta rápida, Melody. No nos vamos a disculpar en ningún momento”, sentenciaba, de forma contundente Broncano. “Ella pedía un programa donde le respetasen y yo creo que la hemos respetado un montón”, insistía.

Broncano explicó que volvió a ver qué dijo para justificar el plantón de Melody, porque “a veces se nos calienta un poco la boca”. “Anoche lo miré, y ahí es cuando me enfadé un poco más. […] Dijo Jorge [Ponce] al principio algo de los puntos a ella, como un poco irónicamente. Y yo luego dije que había cancelado la visita al programa, que es que joder, es que fue un rato antes”, afirmaba.

“Dije algo así como que suponía que se habría ido a su casa a descansar, y ella dijo: ‘Es que ha dicho no sé qué y que baje las persianas’. Y yo dije: ‘Estará en su casa, habrá bajado las persianas’, un poco irónicamente”, admitía.

David Broncano en 'La Revuelta'.

“Pero haciéndome cargo de que está en una situación difícil, y que se habría ido a relajar, empatizando un poco con ella, bueno, empatizando mucho”, seguía diciendo Broncano. En cierto modo, el presentador justificaba la situación de Melody, envuelta en una “vorágine superbestia, una cosa mediática tan fuerte”, y “se habrá puesto nerviosa”.

“Pero nosotros no hemos acrecentado esa presión de ninguna manera, y después de decir lo de que habrá bajado las persianas para recuperarse, el mensaje acababa diciendo: ‘Espero que estés bien, que te rehagas un poco, que te recuperes y ya está’. Eso fue todo lo que dijimos”, argumentó.

Para David Broncano, lo que está “feo” es que Melody hable de salud mental, “y que diga que nosotros hemos dicho todo eso y que estemos tanto hablando de salud mental”. Así, cree que Melody está utilizando “la carta de la salud mental, como si fuera una carta blanca cuando algo te molesta que te ha dicho alguien, o que te has picado porque estás frustrada porque no has quedado en Eurovisión como tú querías”.

“Utilizar la carta de salud mental para esto, cuando hay gente que sí que tiene problemas de salud mental reales, creo que banaliza los problemas de salud mental de un montón de gente que sí que tiene problemas de salud mental”, finiquitaba Broncano.

“Si algo no hacemos es trivializar esas cosas, o acosar a gente, o meternos con tal”, seguía defendiendo el presentador. Y recordaba que si la prensa la ha seguido, no ha sido precisamente desde su programa. “A mí no me gustó que cancelase la entrevista un rato antes porque creo que podía haber venido, pero bueno, eso es cosa suya. Podía haber venido, nos podíamos haber reído todos de que ha perdido y no pasa nada”, lamentaba.

"Condenar lo que está pasando en Palestina es una cuestión no de política, sino de humanidad"

El de Jaén también afeó que Melody culpase a su contrato con RTVE para no hablar de política, “cuando se ha visto luego que no es así”, sino que en Eurovisión no se pueden cantar temas con mensajes políticos. “Pero tú luego como artista, como persona, puedes decir lo que quieras”, tal como ha hecho el ganador al hablar sobre Israel.

Y, en ese mismo sentido, apostilló: “Condenar lo que está pasando en Palestina es una cuestión no de política, sino de humanidad y de solidaridad con lo que está pasando allí porque es terrible”.

Por último, Broncano repasó todas las veces que han invitado a Melody, estuviese relacionada o no con Eurovisión su visita. “Yo siempre he tenido buen trato con ella, me parece una chica de p... madre”, reconocía. Y, por ese motivo, le duele todo lo que ha pasado.

“Supongo que ella irá ahora a otros programas, por supuesto, porque tiene otros programas en el que les interese más por lo que sea. Pero está invitada a venir aquí, hablando después tranquilamente. Y se viene cuando quiera, pero bueno”, finalizó. A los pocos minutos después, Pablo Motos anunciaba la visita de Melody a El Hormiguero la próxima semana.