Melody evita pronunciarse sobre Israel en Eurovisión: "Por contrato, no voy a hacer comentarios políticos"

Melody ha hablado. Tras una larga semana de silencio tras su resultado en el Festival de Eurovisión con Esa diva, donde quedó en el puesto 24 de 26 países que concursaban en la final, la cantante sevillana ha respondido a diferentes cuestiones. Entre ellas, sobre la participación de Israel o si la política le ha perjudicado.

En la conferencia, Melody ya señalaba su posicionamiento respecto a abordar temas ajenos a la canción. “Hay ciertas cosas que se salen del ámbito artístico y que yo no sé. Y de lo que desconozco, no voy a hablar", declaraba en Prado del Rey ante los medios convocados, entre los que estaba BLUPER.

"Sí lo voy a hacer sobre el arte. Lo que sí quiero dejar claro y lo que más deseo en el mundo es que haya amor y paz. Ojalá esos conflictos, que hay muchos en lugares del mundo, se acabasen", continuaba.

"No deberían existir. Nos merecemos vivir en un mundo lleno de amor y que todos disfrutemos de la vida. Ese es mi rol como artista. Los derechos de las personas están por encima de todo. Todos merecemos estar tranquilos”, manifestaba.

De esta forma, la abanderada de España en Basilea dejaba claro que no iba a entrar en opiniones políticas, pero que tampoco las rehuía. De hecho, era cuestionada sobre este tema en la ronda de preguntas por parte de la prensa presente en los estudios de TVE.

María Eizaguirre y Melody en la rueda de prensa post-Eurovisión en Prado del Rey. José Ignacio Viseras Gtres Pozuelo de Alarcón

“En lo referente a la política, no voy a pronunciarme. No lo hago porque no soy político, sino artista y cantante. Eso que lo aclaren y lo hablen los políticos, que para eso están y se dedican a eso. Yo en lo único que tengo debate es cuál va a ser mi siguiente single”, argumentaba.

“Ya que me preguntáis eso. Además de que yo no me voy a meter en temas políticos. Una vez que yo hice el Benidorm Fest, se me exige por contrato no hacer comentarios políticos”, aclaraba, para leer el contrato que firmó para participar en el certamen que elige al representante de España en Eurovisión.

Con el papel en mano, Melody ha procedido a leerlo. “Traigo escrito aquí que es lo que se dice en el contrato. Será motivo de rechazo y exclusión las canciones y candidaturas que utilicen lenguaje inapropiado u ofensivo, mensajes o gestos políticos o similares, que pudieran correr el riesgo de ser expulsadas de Eurovisión”, recitaba.

#EnDirecto | Melody, sobre si cree que le ha perjudicado la política o la posición de RTVE o el Gobierno ante Israel: "Yo sobre política no voy a pronunciarme. Cuando hice el Benidorm Fest se me exige por contrato no hacer comentarios políticos. Lo mío es el arte" pic.twitter.com/IAyblsdKlX — Europa Press (@europapress) May 26, 2025

“Yo no puedo decir nada. Sobre eso, son otras personas las que deben pronunciarse. No tengo que hablar de eso. Lo mío es el arte”, afirmaba, zanjando este asunto. No obstante, a pesar de su argumento, han surgido voces que consideran que temas como la guerra de Israel en Gaza contra Hamás sí que hubiera podido abordarlo.

La que sí se ha pronunciado sobre este asunto ha sido la propia RTVE. La Corporación solicitó días antes de la celebración del certamen de música un debate sobre la presencia del país hebreo. Posteriormente, también ha exigido otra conversación sobre el sistema del televoto.

“De momento, no ha habido una respuesta particular. RTVE ha pedido unas cosas muy claras: que se abra un debate sobre la participación de Israel y sobre el televoto. Estamos esperando una respuesta. El debate está abierto”, declaraba Ana María Bordás, jefa de la delegación española y presidenta del Grupo de Referencia de la UER para el concurso.

“RTVE ha impulsado un debate necesario del que se va a hablar mucho en los próximos meses. Tendremos una respuesta. RTVE dejó claro a la UER que no podía cerrar los ojos a lo que está pasando en Gaza”, recalcaba.