Buenafuente, muy claro sobre TVE y Eurovisión: "Denunciar un genocidio no es política ni antisemitismo”

Como cada jueves, Andreu Buenafuente abrió la persiana de Futuro Imperfecto con un monólogo en el que repasó la actualidad en su habitual estilo, con grandes dosis de humor e ironía. Este 22 de mayo, giró en torno a la posición que ha tomado Televisión Española respecto a la participación de Israel en Eurovisión.

"Tenemos que empezar hablando del tema, de Eurovisión. Cómo estará el tema que quería empezar hablando de los títulos del Barça y no puedo. Ya encontraré el momento", bromeaba el presentador de La 1, sacando pecho de casa en la que trabaja: "Estoy orgulloso de pertenecer a una televisión pública como esta".

El programa nocturno, por cierto, parece no tener techo en la cadena pública. Futuro Imperfecto marcó máximo con un gran 14,5% de cuota de pantalla y congregó a una media de 1.330.000 espectadores. Así lo certifica la consultora Dos30' en base a datos de Kantar Media.

"Ante la amenaza de multa si denunciaba un genocidio en el Festival de Eurovisión, no se amedrentó y dio la cara con este rótulo", explicó Buenafuente, mostrando el comentado mensaje que pudo verse en La 1 justo antes de que arrancase la final. La UER no pudo sancionar a la Corporación porque lo emitió fuera de la retransmisión del sábado y no durante la misma.

"A mí me representa y lo quería decir. Llevo dos semanas en esta casa y hablo como si fuera Anne Igartiburu. Hola, corazones", dijo Andreu, en un guiño a su compañera de canal. "De todo lo sucedido, lo que más me llama la atención es que digan que protestar por lo que hace Israel es politizar", prosiguió.

"¿Politizar Eurovisión? Dos cositas. Una, como si alguna vez no hubiera estado politizado. Dos, ¿cómo explicamos que se haya expulsado a Rusia tras la invasión de Ucrania? ¡Como si politizar fuera algo malo! Que algo esté politizado significa que nos preocupa", opinó el comunicador catalán.

A juicio de Andreu, "la gente buena y normal aprovechamos los escaparates que tenemos para expresarnos": "¿Eurovisión? ¡Pues Eurovisión! Ah, y me queda una tercera cosa. Denunciar un genocidio no es política ni antisemitismo. Es, sencillamente, humanidad. Y ya está. Ahora, haters, pueden ir pasando".

A continuación, el que fue conductor de Late Motiv apuntó a Moroccanoil, la principal empresa patrocinadora del certamen. "Es una compañía de maquillaje israelí. Si, es una empresa tan buena que incluso sirve para maquillar la realidad. Igual Desatranques Jaén es de Israel y no lo sabemos. Bueno, creo que no".

Sobre el televoto

En su discurso, Andreu Buenafuente tampoco evadió el televoto de Eurovisión, un sistema que fácilmente puede alterar el resultado final si existe cierta movilización en torno a una candidatura. "Israel queda en una posición media o baja, pero con el televoto... Segunda posición".

"Hasta 13 países dieron los 12 puntos a Israel, entre ellos, España. Aquí se consideró un voto en contra de Pedro Sánchez. Nosotros vamos a lo nuestro. El sistema deja votar 20 veces a una misma persona. Una persona que está con Eurovisión que no puede vivir. Igual habría que revisarlo. Hay gente en España que de tanto darle al botón acabó con una lesión de falange".