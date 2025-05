Eurovisión revela que Israel usó publicidad institucional para aupar el televoto a favor de su representante en el festival

La resaca eurovisiva no cesa. Más allá del decepcionante antepenúltimo puesto de España con Melody, la edición número 69 del Festival de Eurovisión ha vuelto a estar envuelta en polémica por la participación de Israel. Su candidatura, con Yuval Raphael y su New Day Will Rise, estuvo a punto de ganar después de recibir la puntuación más alta del televoto (297) pese a que sólo recibió 60 del jurado profesional.

Israel recibió los 12 puntos de hasta trece países, según el desglose del televoto. Azerbaiyán, Francia, Países Bajos, Alemania, Luxemburgo, Suecia, Portugal, Reino Unido, Suiza, Bélgica, Australia, España y el voto del resto de Europa otorgaron al país de Oriente Medio la máxima puntuación.

Pues bien, el respaldo masivo de los espectadores a Israel se debió a una campaña de publicidad orquestada para cumplir con ese objetivo. Así lo revela una investigación que ha hecho la Unión Europea de Radiodifusión (UER), a la que pertenece RTVE.

"Una agencia oficial del gobierno israelí llevó a cabo una campaña de publicidad digital para impulsar el voto a favor de su representante en la final de Eurovisión 2025", se recoge en VerificaRTVE.

"La investigación explica que la Agencia de Publicidad del Gobierno de Israel, que trabaja con instituciones y empresas públicas del país, propagó anuncios a través de productos de Google en los días previos a la final del festival celebrado en Basilea (Suiza)", se señala. Además, se explica que se difundieron "instrucciones sobre cómo votar por Yuval Raphael".

El mismo informe dice que la el 20 de abril se creó una cuenta en YouTube que "publicó 89 vídeos de la cantante dirigidos a 35 países, entre el 6 y el 16 de mayo, con 8,3 millones de visualizaciones". "El análisis de los vídeos no ofrece evidencia de inteligencia artificial, lo que indica que Raphael estuvo directamente implicada en la creación de los vídeos", se aclara.

Todas estas piezas audiovisuales mostraban a la artista pidiendo el voto en diferentes lenguas, destacando su número de participación, el 14 en la semifinal y el 04 en la final. También recuerdan, desde 2024, es posible emitir hasta 20 votos por dispositivo o por línea.

La investigación recoge que el 6 de mayo, la cuenta publicó hasta 16 vídeos dirigidos a otros tantos países. Doce de esos países, Armenia, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Georgia, Grecia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Montenegro y Serbia compitieron en la misma semifinal que Israel. El 16 de mayo, en la víspera de la gran final, el canal publicó 73 vídeos dirigidos a 35 países pidiéndoles el voto para Israel y recordando el número de participación, el 04.

Aunque el jurado profesional situó a Israel en el puesto 14, el voto del público le otorgó 297 puntos, la cifra más alta de la noche, que le posicionó en un primer lugar momentáneo, aunque finalmente Austria terminó ganando al sumar el voto del jurado.

Según Google Ads Transparency Center, los anuncios fueron colocados por una cuenta verificada del Gobierno israelí, aunque el canal de YouTube no estaba etiquetado oficialmente como gubernamental. La campaña ha abierto un debate sobre los límites del uso de recursos estatales en competiciones públicas de votación abierta.