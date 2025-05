Chanel no se corta y desvela cuáles eran sus sentimientos hacia Melody: “Yo tenía celos de ella”

Este viernes, y enfrentándose a Tu cara me suena, La 1 estrenaba el documental Melodiva, un documental que ha seguido los pasos de Melody desde el Benidorm Fest hasta Eurovisión. Un especial que contó con el testimonio de varios artistas eurovisivos entre los que se encontraba Chanel Terrero, representante de España 2022, y quien no ha tenido problemas en admitir que ella tenía celos de Melody en su infancia.

“Melody es un año mayor que yo. Ella tenía 10 años cuando sacó los gorilas, yo tenía 9. Y me acuerdo verla en la tele, y verla mis padres en la tele y mis padres: decir qué lindo baila, qué lindo canta”, recordaba Chanel, sobre los inicios artísticos de la intérprete de Esa diva.

Y añadía: “Y yo tenía celos de ella. Yo la veía de pequeña y decía: yo quiero hacer eso también”. En el documental se muestra el duro camino de ensayos hacia Eurovisión, y sobre su experiencia, Chanel recordó que ella pidió “que me pusieran una cinta de correr para cantar la canción mientras hacía cardio. Y como tenía manejado el cantar y correr a la vez, me puse unos tacones. Y ensayaba hasta altas horas de la noche, o supertemprano”.

La carrera a Eurovisión es dura, y Chanel lo notó en su propio cuerpo. “Es verdad que fueron dos meses de mucha ansiedad, mucho estrés, adelgacé muchísimo. Mi familia me decía: estás muy flaca, y yo comía por los codos”, apunta en Melodiva.

Como todo el mundo sabe, Chanel quedó tercera en su certamen, y se convirtió en el centro de miles de miradas, interesadas en su trabajo. “No me lo creía”, recuerda sobre su vuelta a España, día en el que tenía que actuar en las fiestas de San Isidro. “Recuerdo el calor físico de las personas”, apunta en ese sentido, y destacó cómo cuando iba en el autobús la gente iba por todos lados dando golpes a las ventanas y proclamando su nombre.

De su experiencia, en su caso, en Turín, Chanel también ha destacado cómo antes de irse a dormir visualizaba el escenario lleno de gente, y le sumaba los nervios del directo que podría tener. “Me ponía muy nerviosa antes de dormir”, admitía. Sin embargo, consiguió dominar la situación. “Dije: esto lo he e ensayado y lo tengo controlado, me metí en mi personaje y dije solo hay una dirección que es para adelante”.

Melody en una imagen promocional de 'Melodiva'.

Melodiva es una producción de RTVE en colaboración con 100 BALAS (THE MEDIAPRO STUDIO), y tuvo una discreta acogida en su pase en la noche de La 1. En concreto, marcó un 7,1% de cuota y 765.000 de audiencia media, según los datos de Kantar ofrecidos por Dos30’.