Así ha sido la carrera de Melody en televisión: de bailar 'como los gorilas' a representar a España en Eurovisión con 'Esa Diva'

Melodía Ruiz Gutiérrez, más conocida como Melody, culmina este sábado, 17 de mayo, su carrera por representar a España en Eurovisión 2025. La cantante consiguió su billete para Basilea, Suiza, tras su victoria en el Benidorm Fest. Ni las filtraciones, ni la rotura de un dedo del pie, ni los fallos de sonido impidieron su victoria en el certamen alicantino. Un premio, sin duda, a una niña que creció en televisión.

Nacida en Sevilla en 1990, viene de una familia de artistas. Su padre es Lorenzo Molina, cantante del grupo Los Killos. Y sus tías, Pilar y Paqui, también estaban en el mundillo de la música al formar con Lorenzo el trío Zibayi. De hecho, en una de sus canciones, Melody canta por primera vez Vivir en paz.

Fue en 2001, y apadrinada por José Luis Cantero, El Fary, cuando Melody sacó su primer disco, De Pata Negra, con el que enamoró a todo el país con su famoso El baile del gorila. Aquella canción fue su trampolín a una extensa trayectoria en el mundo de la música, en el que ha caminado en estilos tan variados como el pop, el flamenco e, incluso, las rancheras.

La actuación de Melody en la primera semifinal de Eurovisión 2025.

Al mismo tiempo, Melody empezó a labrarse una carrera en televisión, donde el público la ha visto crecer. En 2009 participó en Eurovisión: El Retorno con el tema Amante de la luna. Esa vez no consiguió su objetivo de representar a España: quedó segunda, empatada con Soraya Arnelas, que resultó ser la ganadora al tener la máxima puntuación del televoto.

Más tarde, a finales de 2013, Melody brilló como concursante de Tu cara me suena 3. En el formato de Antena 3 demostró que es una artista versátil y que lo mismo clavaba el poderío de la grandísima Rocío Jurado que el de Bonnie Tyler o hasta Ricky Martin. Pero tampoco ganó, y quedó nuevamente segunda por detrás de Edurne.

Melody, caracterizada como Kate Perry en 'Tu cara me suena 3'.

En 2014, Melody fue coach de Pequeños gigantes, un programa que presentaba Jesús Vázquez en Telecinco. También participó con su padre en Levántate All Stars (y ganó); en Cuatro fue anfitriona de Ven a cenar conmigo y hasta ha sido jurado de A tu vera, el formato de copla que emite Canal Sur.

La cantante también ha solido acudir de invitada a Pasapalabra de forma recurrente y hasta fue colaboradora de Así es la vida, el espacio que presentó Sandra Barneda en las sobremesas de Telecinco hace no mucho.

Melody y su padre, Lorenzo, ganaron 'Levántate All Stars', en Telecinco.

Y ojo, porque, del mismo modo, Melody tiene una pequeña carrera como actriz y ha aparecido en series y programas como La hora de José Mota, Arde Madrid y Cuéntame cómo pasó.

En la mítica serie de TVE salió dos veces. Curiosamente, en la primera, Melody 'ganó' un concurso musical que organizó el padre Eugenio en el colegio de Carlitos (Ricardo Gómez). Su personaje, Úrsula Vázquez, se llevó la victoria. 15 años después, Melody regresó a la ficción de Ganga para dar vida a una jornalera que también se topaba con un Carlos adulto.

Fue presentadora de La trastienda de Allí abajo, donde desgranaba los secretos de la exitosa comedia de Atresmedia. Su primera aparición en cine fue en Ahora o nunca.

Melody también ha coincidido entrevistas. Lo ha hecho en el extinto Deluxe o, más recientemente, en La Resistencia, cuando Broncano la sonrojó por completo al preguntarle por sus relaciones sexuales en el último mes. "Qué malo. Dios mío de mi alma, esto no me lo esperaba yo, me están cayendo los sudores por todos lados", dijo.