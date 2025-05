Un soltero de Toledo rechaza a su cita en 'First Dates' por su falta de respeto: "Ojalá se vaya. Es la peor cita de mi vida"

Una noche más, First Dates sigue al pie del cañón en Cuatro. El dating show más famoso de la tele vuelve a recibir a los solteros más exigentes, dispuestos a encontrar a su amor verdadero en el programa. Durante la emisión de este jueves, Carlos Sobera conocería a uno de esos solteros que dejan huella tras su paso por el exitoso formato de citas a ciegas.

Luis, de 33 años y procedente de Alicante, se presentaba así ante la audiencia: "Soy una persona extrovertida a la que le gusta mucho hablar. Pero reconozco que cuando no estoy cómodo puedo decir cosas y la puedo cagar". Su encuentro de esta noche no iba a acabar de la mejor manera y así lo dejaba patente durante el programa: "Es la peor cita de mi vida".

"Me gustaría volver a conocer a alguien para vivir momentos, viajar, salir a comer", comentaba sobre sus deseos amorosos. El afortunado que iba a conocerle sería Marco, de 37 años y procedente de Villasequilla (Toledo): "Ser modelo es súper complicado. Tenemos días malísimos que tenemos que salir con una sonrisa y tienes que aguantar horas y horas de trabajo con una sonrisa en la cara".

"Me miro al espejo y yo me veo guapo", no dudaba en hablar sobre sí mismo. Un pensamiento que no parecía ir de la mano con el de Luis: "Me he quedado un poco en shock. No me pone ni su pelo ni su forma de vestir. Sin faltar al respeto a nadie, pero muy delgado, no sé".

La tensión era palpable e incluso Luis no dudó en decir: "Me voy. Un chico con el pelo largo no me pone nada". "La verdad, no me ha gustado nada. Uf, me voy", tampoco parecía estar cómodo Marco con su cita en el programa. Intentos de abandonar que acabaron en meros amagos.

Luis, en 'First Dates'

Durante la cita, Luis conoció que Marco es modelo y no tardó en lanzar un chascarrillo sobre el tema: "Que tiemble Naomi Campbell". Además, también le admitía que no le gustaba su pelo: "Si me gustara una tía, sí me gustaría que tuviera el pelo largo. No es por ser clasista pero no me pone el pelo largo".

"Si ha criticado mi pelo es porque le gustaría tenerlo. A lo mejor él no lo tiene y lo quisiera tener. Yo no soy Naomi Campbell pero para lo que llevo de año, mi carrera está disparada", opinaba Marco sobre las críticas recibidas por parte del soltero de Alicante.

Marco, en 'First Dates'

"Los modelos no me gustan porque se creen que tienen todo y no tienen nada. Esas personas creen que tienen más y luego no saben a qué dar. Me gusta una persona sencilla, pero interiormente y por fuera. Y luego, que haya química, está claro", argumentaba Luis sobre la forma de ser de Marco.

El soltero de Alicante habló sobre la manera en la que algunas personas del mundo del espectáculo consiguen trabajos y Marco no dudó en criticarlo: "Que tenga una mente tan retrógrada, en pleno siglo XXI, que piense que para conseguir algo tienes que meterte debajo de la mesa de un despacho. Pues no sé, qué vivencias ha tenido. Una persona que piense así, no la quiero en mi vida".

Momento de la cita entre Luis y Marco, en 'First Dates'

"Soy picarón y sarcástico. Cuando alguien no me atrae no le pongo esa seriedad. A lo mejor mi humor no lo ha pillado, pero creo que me he comportado bien", explicaba Luis su forma de actuar durante la cita. "Dime la verdad, cuando he entrado te hubieras ido", le recriminaba Marco que simplemente le respondía con un chascarrillo. "Ojalá se hubiera ido", confesaba Marco ante las cámaras del programa.

"Lo que me quiero es ir", aceleraba Luis para que le trajeran la cuenta. "Creo que ha sido la peor cita de mi vida. Esto lo voy a recordar por los siglos de los siglos", señalaba Marco, por su parte. Sin duda, la decisión final estaba lista para sentencia.

"No tendría una segunda cita porque no querría a Luis ni a 500 metros de mí. Me ha parecido la peor cita de mi vida, no he visto una persona tan ofensiva en tan poco tiempo. No me ha parecido buena persona", sentenciaba de manera rotunda Marco.

Por su parte, Luis le respondía: "No tendría una segunda cita con Marco. Creo que de ofensivo nada, pero bueno no sabe ni qué decir. No he sido ofensivo, para lo que ha querido me ha seguido el rollo. Yo sabía desde el momento cero que no te quería conocer. Lo hice por caridad humana". Ante estas palabras, Marco no aguantó más y abandonó el set del programa: "No aguanto más. Ahí, te quedas".