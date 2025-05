Nuria Roca no duda y deja clara su relación con Juan del Val: "Me gusta gustar y creo en la pareja abierta, pero tengo reglas"

Nuria Roca ha vuelto a dejar claro que, cuando se trata de hablar de su vida personal, no tiene filtros. La presentadora y periodista ha sorprendido a sus seguidores al hablar nuevamente sobre su relación con Juan del Val, con quien comparte su vida desde hace 27 años. Lo ha hecho en el videopodcast A solas, de Vicky Martín Berrocal, donde ha hablado sin rodeos sobre el amor, la fidelidad, las rupturas y su particular forma de entender la pareja.

"Creo en las relaciones abiertas. No hay ninguna que no lo sea", afirmó la presentadora. "Entiendo una relación abierta porque ninguna está cerrada. Tú tienes el compromiso que tú quieres adquirir con tu pareja". Con esta declaración, la comunicadora ha vuelto a apostar por una visión libre del amor.

Durante la charla, Nuria Roca también compartió cómo es su día a día con Juan del Val. "A mí me gusta Juan. Yo pienso en irme a cenar y me apetece irme con él, me lo paso bien, nos gustamos. En estos años no te voy a decir que no hay broncas, pero Juan y yo discutimos muy poco, y no tenemos miedo a reconocer nuestros errores", explicó con naturalidad ante los micrófonos del videopodcast.

Cuando Berrocal le preguntó si vería como un fracaso una posible ruptura, la presentadora de La Roca fue clara: "Para mí, una ruptura no es un fracaso, es una etapa. A veces, una ruptura es una bendición". Y añadió: "A lo mejor vengo de padres divorciados, pero no lo veo como algo negativo. Las relaciones se rompen. Si mi pareja me es infiel, ya veré qué hago. No te puedo decir si la voy a dejar o no, veremos".

Con sus palabras, Nuria Roca dejó clara su postura: "Pretender que mi pareja solo me vea a mí es de hipócritas. A mí me gusta gustar. Yo tengo mis reglas, mis normas y mis códigos. Y cuando una relación se acaba, pienso en qué bien y qué suerte lo que me he llevado", dijo, confesando que en caso de romper su relación, no afrontaría los siguientes meses con negatividad.



Esta no es la primera vez que habla del tema. Tan solo hace un tiempo, la presentadora detalló que su relación con Juan del Val se trata de admiración, respeto y complicidad, tres elementos que, según ella, son imprescindibles cuando se comparten varios aspectos de la vida con la misma persona. "Sobre todo, para mí lo fundamental es la admiración", sentenciaba a través de los micrófonos de act2ality.

Nuria Roca y su pareja no solo comparten su tiempo en lo sentimental, sino que a lo largo de los años han colaborado juntos en más de un proyecto. El podcast Cita Doble o los libros Lo inevitable del amor o Para Ana (de tu madre), han sido algunos de ellos.