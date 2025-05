Iker Jiménez habla claro sobre su polémica del parking del Bonaire en la DANA: "Nunca dijimos que había muertos"

Iker Jiménez se sentó este lunes,12 de mayo, en el sofá de Risto Mejide. En Viajando con Chester, el comunicador se abrió sobre distintos aspectos de su vida personal y profesional. Y la pregunta era obligada: el presentador sacó a colación la última gran polémica del invitado, el supuesto bulo que esparció Cuarto Milenio sobre los muertos del parking del centro comercial Bonaire en la DANA.

"Hay un parking que está anegado y en el que todo el mundo supone que hay muchos muertos. Supone. Curiosamente, nosotros en el programa no dijimos ni 700 ni 200. Dijimos que la guardia civil nos dijo lo de los tickets. Y luego hay una discusión. Si los tickets se miden por luz, cómo se miden... Hay gente que dice que en ese parking no había tickets", empezó diciendo Jiménez.

Iker aclaró que con tickets se referían a plazas de aparcamiento, ya fueran "automatizadas o por ordenador". "Claro, no se podía acceder, no podíamos comprobarlo. La guardia civil, en dos ocasiones, nos dijo que creía que podía haber 700 muertos. Jo..., pues te asustas", añadió, antes de hacer referencia a la información que aportó Carmen Porter y que también dio pie a confusión entre los telespectadores.

"Lo que dice Carmen es que a nuestro cámara le dijo la guardia civil que eso era un infierno, refiriéndose a la situación de cómo estaba el parking, no a los muertos. Nosotros en Horizonte nunca dijimos eso", remarcó el periodista. En este punto, Risto le corregía: "Perdóname, pero es que 'ticket' solo tiene una acepción".

"Coches", respondió Jiménez. "No, un ticket es un ticket", insistió el conductor del Chester, y el vasco expresó: "Nunca hablamos de cuerpos. Ni Iker Jiménez ni Horizonte hablaron de 700 cuerpos. Yo me entero al día siguiente de que yo he dicho eso. Que van a hacer hasta una rueda de prensa solo para ese caso".



Iker Jiménez y Risto Mejide, en 'Viajando con Chester'. Mediaset España

El entrevistado tampoco evadió su controvertido tuit -"en el parking de Bonaire hay muchos cuerpos , muchos cuerpos, muchos"-, por el que ya pidió perdón en su momento. "Hago el tuit cuando un forense, no alguien de mi equipo, viene y me dice: 'Creo que hay muchos muertos'. Ni la cadena ni el programa lo dijeron. En lo personal, sí lo pensé y reconocí que me había equivocado".

"Ese programa de Iker molestó mucho, pasaron muchas cosas con la ira de la gente", aseguró el vasco, a quien Mejide preguntó si estuvo "a punto de perder el trabajo". "Pues seguro", contestó él, si bien Mediaset cerró filas con Iker Jiménez y lo sucedido en Horizonte.

Parking Bonaire - Cronología - pic.twitter.com/dHsHUk11In — Iker Jiménez (@navedelmisterio) November 12, 2024

De hecho, en una de esas entregas, desveló la llamada de un directivo de la cadena: "Alessandro Salem me llamó por teléfono. No sé si puedo contarlo, pero es la verdad. Me dijo: 'Iker, estoy contigo".