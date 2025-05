Belén Esteban: “No me gustan los cardenales que van de progres y están en contra de la eutanasia y del aborto”

La familia de la tele, el nuevo magacín de La 1, ha enviado a su reportera Marta Riesco a Roma para cubrir el cónclave. La periodista, que eligió este jueves vestir de rojo en homenaje a los cardenales, es la elegida por el magacín de La Osa Producciones para informar de cómo se celebra la elección de la nueva cabeza de la Iglesia, y que sucederá al Papa Francisco.

Y en ese sentido, Belén Esteban, desde plató, reconoció que a ella le encantaría haber estado en Roma viviendo el nombramiento del nuevo pontífice, porque ella es creyente católica a pesar de que no vaya los domingos a misa. Y, de paso, dejó claro que “no le gustan los cardenales que van de progres y están en contra de la eutanasia y del aborto”.

En el programa se debatió brevemente el aperturismo de la Iglesia en los últimos tiempos. “Los retos los marcó muy bien el anterior Papa, el Papa Francisco, lo que pasa es que desgraciadamente no se llevaron a buen término”, sentenció Kiko Matamoros.

“Evidentemente, no puedes despreciar otras ideas distintas a las tuyas, porque realmente el Papa Francisco sí, que abrió un camino muy diferente a otros papas, y precisamente por eso ha sido un papa revolucionario. Y a la gente que creemos en la Iglesia y que somos y somos creyentes, aunque llenos de pecados, como es mi caso, nos gustaría que siguiese a alguien en ese camino”, apostillaba María Patiño.

Fue entonces cuando Aitor Albizúa aprovechó para preguntarle a Belén si desearía estar en Roma. “Yo soy cristiana, no voy todos los domingos a misa, pero me considero muy creyente, y a mí sí me hubiera gustado vivir esa experiencia. La verdad”, admitía La Patrona.

Belén parece estar tan puesta en el tema que hasta vaticinó cuándo se elegirá al nuevo Papa. “Se lo dije ayer a María. Las dos primeras van a ser negras, pero yo estoy segura de que esta tarde va a ser blanca”, vaticinó.

Aitor aprovechó para preguntar si ella era “más de Juan Pablo II, de Ratzinger, o del Papa Francisco”. “Yo de Juan Pablo II, que era yo pequeña y me llevó mi madre al cementerio de Almudena a ver el papa móvil” desvelaba la colaboradora televisiva.

'La familia de la tele'.

“Le tenía cariño. Y Francisco también es un papa que me ha gustado. Lo que no me gusta es que hay algunos cardenales ahí que van de progres y están en contra de la eutanasia y del aborto. Yo creo que la iglesia tiene que ir mejorando poco a poco”, exponía poco después Belén Esteban. Y, en ese sentido, Patiño recordó que el Papa Francisco “siempre decía que aunque cometiendo pecados que van en contra de lo que marca la Biblia, Jesús acepta a todos, incluso a la gente no creyente”.