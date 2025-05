Terremoto en 'Mask Singer 5': Juan y Medio ficha como investigador y Los Javis dicen adiós tras cuatro ediciones

Revolución total en Mask Singer: Adivina quien canta. El programa de Antena 3 renueva completamente el equipo de investigadores para la quinta edición, que comenzará a grabarse en breve con Arturo Valls al frente. Al formato de Fremantle se incorporan Juan y Medio, Ruth Lorenzo y Boris Izaguirre. Los tres intentarán dar con la identidad de los famosos que se escondan bajo los disfraces, en un equipo en el que se mantiene Ana Milán.

Llama especialmente la atención la ausencia de Los Javis en esta quinta temporada. Javier Calvo y Javier Ambrossi eran 'fijos' desde que Mask Singer debutara con éxito en el prime time de Antena 3 a finales de 2020. La cadena no ha dado ninguna explicación sobre su marcha, que, de alguna forma supone un punto de inflexión en el formato.

En la primera edición, Los Javis fueron investigadores junto a José Mota y Malú. En la segunda, la cantante fue sustituida por Paz Vega, la ganadora de la primera entrega. Ya en la tercera, Mónica Naranjo y Ana García Obregón ocuparon el hueco que dejaron la actriz y José Mota. En la cuarta y última edición, Ana Milán y Alaska fueron los fichajes.

Por lo tanto, otra que se cae de Mask Singer para su quinta entrega es Alaska. Ahora mismo, la cantante de Fangoria es uno de los rostros más habituales de El programa de AR en Telecinco.

Volviendo a los fichajes, el 'campanazo' es Juan y Medio. Antena 3 'ata' al popular presentador de Canal Sur después de que ser entrevistado por Jordi Évole para su programa en laSexta y por Pablo Motos en El Hormiguero. Atresmedia 'pesca' nuevamente en la autonómica andaluza, después de conseguir a Bertín Osborne, también rostro de Canal Sur, para la duodécima temporada de Tu cara me suena.

Boris Izaguirre y Ruth Lorenzo en un fotomontaje hecho por BLUPER.

Ruth Lorenzo vuelve a trabajar con Atresmedia después de presentar El piano. La cantante, que viene de conducir el Benidorm Fest junto a Paula Vázquez e Inés Hernand, fue artista invitada en la cuarta edición de Mask Singer al compartir escenario con Cobra (Adriana Ugarte).

Otro que regresa al grupo de San Sebastián de los Reyes es Boris Izaguirre. Lo hace tras el traspié de Más vale sábado, el programa que conducía junto a Adela González en laSexta y que fue cancelado al poco tiempo después por sus bajas audiencias. El escritor fue concursante de la tercera edición de El Desafío y jurado de Bailando con las estrellas (Telecinco).

Y, como se decía en las primeras líneas, Arturo Valls volverá a ser el maestro de ceremonias de Mask Singer. El grupo renueva su confianza en el presentador, que no tiene contrato de cadena, y que acaba de estrenar en TVE That's My Jam. "He tenido muchísimos años de pura exclusividad y me apetecía hacer cosas en otros sitios", reconocía en esta entrevista.