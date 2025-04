Alexia Rivas, colaboradora de 'Fiesta': "Hay un punto medio entre ser el bufón del reino y ser una seta, como Álex Adrover"

Si hay dos nombres que no han parado de acaparar titulares son los de Carmen Alcayde y Montoya. Ambos concursantes de Supervivientes han conseguido ser los absolutos protagonistas de cualquier trama en Honduras, y no es para menos. Tras la eliminación de la valenciana, el de Utrera no pudo reprimir sus sentimientos, desahogándose de tal manera que Williams tuvo que secarle hasta los mocos, una imagen que quedaría grabada para los espectadores del concurso de supervivencia extrema.

"Tanto Carmen Alcayde como Montoya están jugando en esa isla desde el principio, desde la ironía y diversión. Están con el peso del reality sobre sus hombros, que están rodeados de un grupo de palmeras y vagos, que lo único que hacen es echarse la siesta, y cuando hacen una estrategia es detrás de cámara", puntualizaba esta tarde Miguel Frigenti desde Fiesta.

Para los colaboradores de Telecinco está claro: hay ciertos supervivientes que están pasando desapercibidos y que no han conseguido empatizar con la audiencia. "Escassi, por ejemplo, es un perfil que es así, que pasa desapercibido y que no le gustan las discusiones", detalló por su parte Gloria Camila, quien la tarde de este sábado se convirtió en una tertuliana más del magacín.

Colaboradores del programa en plató. 'Fiesta'.

La colombiana se sinceró ante sus nuevos compañeros y aclaró que este tipo de supervivientes no hablan cuando están delante de cámaras, pero "una vez que están detrás lo hacen todo el rato. Me gustaría que fueran más valientes".

"A Pelayo le he visto decirles a los demás todo a la cara y me parece uno de los concursantes más sinceros y divertidos del programa. A Montoya le dice lo que piensa, pero claro, cuando dos personas están como dos bufones y están todo el día gritando", puntualizó Alexia Rivas, quien no dudó en sumarse a la conversación y hacer alusión al papel que desenvolvieron Alcayde y Montoya durante su estancia en Cayos Cochinos.

No contenta con ello, la de Ponferrada añadió: "Cuando tú ves todo ese show te bajas al barro del histrionismo, te meten en él. Hay un punto medio entre ser el bufón del reino y ser una seta, como Álex Adrover", sentenció frente a sus compañeros.

Los dardos no pararon de salir de la boca de los tertulianos. Pelayo fue otro de los nombres más nombrados por la mesa vip de Fiesta. "Pelayo es muy clasista, habla a sus compañeros con mucha superioridad diciendo 'yo esa forma que tienen de hablar, ahí no me voy a meter'. Tú estás en un reality y te estamos viendo el 'jepeto' y estás siendo muy aburrido", comentó finalmente Miguel Frigenti durante el programa de hoy.