El día que Carlos Alcaraz enfadó a Rafa Nadal por ganarle al parchís: “Dicen que hay suerte, pero al saber le llaman suerte”

El tenista Carlos Alcaraz ha regresado a El Hormiguero este miércoles. Y lo ha hecho con un proyecto que nada tiene que ver con el deporte, sino con el audiovisual. Este 23 de abril se ha estrenado en Netflix Carlos Alcaraz, a mi manera, un documental en el que muestra su día a día, para que conozcan a la persona que hay detrás de la joven estrella de la raqueta.

La conversación entre Carlos y Pablo Motos comenzó hablando de su rutina, de cuántos partidos puede jugar a la semana, o cómo es su rutina de entrenamiento. Así, el invitado destacó que hay torneos en los que puede jugar hasta cinco, seis o siete partidos en una semana, y que recientemente jugó 10 partidos en 12 días. Y sobre el entrenamiento en los torneos, “algunas veces tengo que entrenar. Depende de cómo esté físicamente o lo que necesite”, señalaba.

Su salud le ha jugado una mala pasada, y ahora mismo está en el aire su participación en el Mutua Madrid Open. “Está ahí en duda, hay que escuchar el cuerpo y mañana hablamos con el equipo médico. Para mí es de los sitios más especiales y voy a hacer todo lo posible para poder jugar”, aseguraba.

En un momento dado, Pablo Motos se interesó sobre cómo se entretiene mientras viaja. “Antes jugaba a videojuegos. Ya he madurado”, bromeaba el invitado. Aseguró que no suele leer, pero que disfruta estando con su equipo, con su familia, y que intenta quedar con algún amigo cuando está fuera. “Nos encanta el parchís, jugar a las cartas”, deslizaba.

Pablo Motos recogió el guante, y le preguntó por cuando juega al parchís con Rafa Nadal, “y me han dicho que se enfada mucho si le ganas”. “Y le gané. Si me está viendo...”, bromeaba el invitado. El presentador le confirmó que les estaría viendo, y “estará cogiendo la televisión, diciendo: qué dices”.

Pablo quiso saber si le ganó “por derecho”, sin trampas. “Dicen que hay suerte, pero al saber le llaman suerte”, respondía Carlos Alcaraz. Para acabar el tema, Motos quiso saber cuáles fueron las primeras palabras de Nadal al verse derrotado en el popular juego de mesa. “Creo que fue: los que no saben jugar tienen suerte la primera vez, o algo así”, le aclaraba el murciano.

Carlos Alcaraz en 'El Hormiguero'.

Ya centrados en el proyecto de Netflix, Carlos Alcaraz aseguró que “en el documental me abro. Soy yo como persona, y cuento un poco lo que siento, lo que tengo en mi cabeza. Cómo soy con mis padres, mis amigos. Y ahí me pueden conocer como persona y no como tenista”, afirmaba. Para dar visibilidad al documental llegó a tatuarse la fecha de hoy, pero ahora ha reconocido en El Hormiguero que no era real, sino “un tatuaje temporal”, como promoción.