El gran hándicap de Elena que acabó provocando su expulsión de 'MasterChef': "Lo podrías haber dicho y te hubiéramos ayudado"

Elena se convirtió este lunes, 21 de abril, en la cuarta expulsada de MasterChef 13. Su propuesta fue la peor de la prueba de eliminación, en la que los concursantes debían elaborar un plato libre con el ajo como ingrediente principal. Para ello, tomarían buena nota de los consejos del chef Jesús Segura, con una estrella Michelin.

"Elena, te hemos visto bloqueada en el supermercado. Te hemos visto bloqueada y sin saber qué hacer", señaló Jordi Cruz, antes de dar el veredicto final. El cocinero catalán aseguró que su elaboración estaba "pasada de cocción" y que la salsa era puro "ajo en crema".

La cosa estaba entre Víctor, Clara y la de Guipúzcoa. Al saber que la vasca era la eliminada, Yago se mostraba sin consuelo desde la galería: "Nada, es que es muy buena amiga mía. Estoy siempre con ella. Me divierte mucho, no sé. Me quedo muy solo".

"Alguien tiene que ser. Intentamos ver el mayor de los fallos para intentar ser lo más justos posible. ¿Qué ha pasado, Elena?", preguntaba Pepe Rodríguez. Era entonces cuando la aspirante desvelaba el problema que le ha impedido desarrollar su cometido en el talent de Shine Iberia.

"Pensé que lo tenía. Es que no tengo sentido del gusto ni sentido del olfato. Estoy operada de pólipos desde hace muchos años. Perdí ambos sentidos hace 30 años", comentó la relaciones públicas, dejando totalmente descolocados a los tres jueces del programa de TVE.

"Lo podrías haber dicho antes y te hubiéramos ayudado un poquito. Te ayudamos medio a rectificar. No te lo vamos a hacer, pero...", afirmó Rodríguez, pero a la participante no le parecía "ni justo ni correcto" haber revelado esta condición antes de su salida del concurso.

"No me parecería ni justo, ni correcto. Cocino con otro sentido que me hace ver los platos diferentes. Hoy he fallado, pero estoy feliz porque he cumplido mi sueño. Tengo que dar las gracias a MasterChef, me ha encantado muchísimo conoceros. Me voy feliz y me lo he pasado fenomenal", reconoció Elena.

Entre lágrimas, la concursante de 53 años se preguntaba: "Pero, ¿por qué tengo que llorar? ¡Es que no tengo que llorar!". "Bueno, mujer, es bonito llorar", respondió Pepe. "Es que yo no soy así, lo prometo. Pero, ya está, me da igual lo que piense la gente", aceptó Elena. A continuación, abandonaba para siempre las cocinas de MasterChef.