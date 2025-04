Paula Vázquez frena en seco su entrevista en 'Col·lapse', el late show de TV3: “De eso prefiero no hablar”

Ya lo dice el refrán y la canción de Fito y Fitipaldis: “por la boca muere el pez”. Es lo que le ha pasado a Paula Vázquez en su visita a Col·lapse, el late night show autonómico conducido por Ricard Ustrell en TV3. La presentadora acudía para hablar sobre su vida profesional, aunque parece que dijo algo de más.

Vázquez sorprendía a Ustrell con un perfecto catalán, lengua que no hablaba en más de 30 años. La presentadora gallega, que lleva en activo desde hace 34 años, compartía anécdotas de todos estos años en la profesión. La antigua conductora de Pekín Express revelaba que tuvo que pelearse con un grupo de monos una vez.

La presentadora tuvo que defenderse de los primates con un paraguas. Además, llegó a ver huellas frescas de león, lo que se traduce en que podría haberse encontrado con uno de estos grandes felinos. Unas confesiones que mostraban su carácter aventurero y que ha podido verse en su trayectoria con distintos formatos como La isla de los famosos o el mencionado Pekín Express.

La gallega volvía a reivindicar cómo imponía una cláusula en sus contratos en los que ponía por escrito que no iba a realizar preguntas personales a los concursantes de los programas que presentase. De ahí, que revelase que nunca conduciría un formato tan exitoso como es La isla de las tentaciones.

Ahora bien, Ustrell le recordaba que había conducido realities como La selva de los famosos. Eso sí, el presentador aprovechaba el momento para hablar de la presunta relación que tuvo con uno de los participantes. El nombre que sonó con más fuerza fue el de Canales Rivera, ganador de la tercera edición del formato.

Paula Vázquez en 'Col·lapse'.

Vázquez buscó ser lo más evasiva en su respuesta, reconociendo que fue un error sincerarse de esa manera en un pódcast, olvidándose que este puede tener una amplia repercusión.

“Bueno... de esto prefiero no hablar, porque no sé en qué momento lo conté en un pódcast, ya que piensas que no te está escuchando nadie. Bueno, hubo uno que hizo una hoja de Excel para ver qué concursantes tuve. Me cago en la leche ¡Qué follón! Mejor no vuelvo a decir nada”, expresaba.

Paula Vázquez y Ricard Ustrell en 'Col·lapse'.

Vázquez, quien parece no valorar la importancia de la prensa del corazón, aprovechaba para alabar que la cadena autonómica catalana no hubiera tenido este tipo de formatos. “Cuando en todas las televisiones se hacía corazón y triunfaba, TV3 siempre se mantuvo con una dignidad increíble”, expresaba.