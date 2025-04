Kiko Jiménez carga contra Gloria Camila y revela cuándo Telecinco le levantó el veto: "No funcionaba en Antena 3"

Este sábado 12 de abril, Fiesta ha arrancado de forma intensa. El magacín vespertino daba un breve adelanto del extenso debate que tendrá más tarde alrededor de las declaraciones de Gloria Camila a De viernes. Dos de los colaboradores del programa eran mencionados en la entrevista: Kiko Jiménez y Ana María Aldón. Era el primero quien cargaba inicialmente contra la actriz.

El magacín comenzaba resaltando declaraciones de la protagonista de Dos vidas que lanzó contra su exnovio en su entrevista en el Scoop de De viernes. “Conocí a Kiko por un mensaje. Caí en sus redes, me engatusó. Fue una de las rupturas más dolorosas que he podido tener en mi vida. Fue una relación en la cual me terminé dando cuenta de que todo fue mentira”, expresaba.

“Es una persona que sabe fingir muy bien. Creo que tenía un objetivo claro. Es alguien muy dañino”, añadía la intérprete. Esto ha provocado la reacción del colaborador, que no dudaba en atacar duramente a su expareja.

“Vamos a empezar por el principio, porque a mí me gusta que se diga la verdad. Ella ha dicho que ha estado tres años fuera de la televisión porque no estaba bien. A ver, seamos sinceros, ella estuvo fuera porque estaba vetada de Telecinco, tanto ella como todo el clan”, señalaba.

“No tenían cabida aquí después de lo que pasó con Antonio David y la historia ésta de la denuncia que tenía con Rocío Carrasco”, expresaba cuando fue interrumpido por Emma García y el resto de colaboradores. Paloma Barrientos le recordaba que Gloria Camila estuvo presente en otras cadenas.

Kiko Jiménez en 'Fiesta'.

“Sí, por eso digo que si estuvo apartada [de Telecinco], no fue porque lo estuviera pasando mal”, declaraba el novio de Sofía Suescun, para justo después revelar cuándo fue el momento en el que Mediaset decidía levantar el veto a Gloria Camila. “Se lo levantaron hace dos semanas, nos lo comentaron a todos”, declaraba.

“Nos dijeron que se le había levantado el veto a esta gente y que irían pasando uno por uno”, apostillaba. “Los que quieren”, le matizaba Emma García. Jiménez no dudaba en aprovechar para lanzarle un dardo a su exnovia, al señalar como ‘fracaso’ su intento de estar en otras televisiones.

Kiko Jiménez en 'Fiesta'.

“Estuvo en Antena 3, en Espejo Público, pero como no funcionaba, pues no le renovaron. No siguió”, declaraba. El nombrar a la competencia de manera tan directa ha provocado cierto nerviosismo en el plató, justo cuando Kiko Jiménez se defendía. “Como colaborador, hablo de lo que surja. Opino de Supervivientes, de Los vecinos de la casa de al lado, de La isla de las tentaciones, de lo que me propongan”, expresaba.

Kiko Jiménez terminaba su intervención señalando que, para él, Gloria Camila seguía “vetada”. “Estoy en el mejor momento de mi vida, tanto a nivel personal como profesional. Remover una herida del pasado no me gusta. Yo lo pasé también muy mal, fue la primera vez que me pusieron los cuernos. Pero han pasado 7 años y hay que mirar al futuro”, señalaba.

Kiko Jiménez y Emma García en 'Fiesta'.

“Prefiero no acordarme de ella. Ahora mismo, para mí, sigue vetada. No sé cuándo le levantaré el veto. No pienso hablar de ella, ni del pasado ni del presente ni del futuro”, exclamaba, con Emma García recordándole que es ella la que decide qué tema se habla o no, aunque respetaba su decisión de no hacer referencia a Gloria Camila.