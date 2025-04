El beso de Nuria Roca y Miguel Bosé al arrancar ‘El Hormiguero’: “Ella me lo ha dado a mí, yo no quería”

El invitado de este jueves de El Hormiguero era Miguel Bosé. El cantante y actor es un viejo conocido del programa, y en esta ocasión acudía a Antena 3 a promocionar Importante Tour, la gira de conciertos que le llevará a recorrer España, empezando por un show en Murcia.

Antes de que saliera, Pablo Motos se dirigió a Nuria Roca, quien es colaboradora del programa y participa en la tertulia de los jueves con su marido Juan del Val, Tamara Falcó y Cristina Pardo. “Nuria está especialmente nerviosa”, apuntaba el presentador. Y le pedía a Roca que dijese “del 1 al 10 qué nivel de fan eres de Miguel Bosé”. “20”, le respondía la comunicadora. “Lleva toda la semana diciendo: la tertulia es cuando Miguel Bosé”, bromeaba Motos.

Finalmente, Miguel Bosé entró en el plató mientras se escuchaba su tema Bandido. Y aprovechó, antes de sentarse en la mesa, para saludar a Nuria Roca, a la que besó en las mejillas, y con la que acabó dándose un fugaz beso en los labios. Y también se acercó a Tamara Falcó y al resto.

“Le has dado un pico a Nuria Roca”, decía sorprendido Pablo Motos. Y Miguel Bosé le corregía: “Ella me lo ha dado a mí, yo no quería”. El programa aprovechó para emitir las imágenes a cámara lenta, hacia adelante y hacia atrás, y una de las hormigas dio la razón al invitado, porque “Nuria ha puesto morrito”.

Bosé vuelve ahora a los escenarios tras 8 años. Para él, “ha sido un proceso increíble, porque aquí en este programa he vivido todo el proceso y la penuria que ha supuesto con todos los problemas físicos que he tenido, de voz, de espalda”. Sobre el tiempo que ha pasado, Miguel puso énfasis en que “nunca había estado más de seis meses fuera del escenario. Es vuelta a casa”.

Pablo quiso saber cuál era la primera canción del primer concierto de esta nueva etapa. “Mirarte”, le respondía Bosé, que aseguró que después de dar un primer concierto solo tenía ganas de hacer otro más, porque “había tanto acumulado”. Y que, si bien en los conciertos es habitual es tener nervios, tenía más “curiosidad que otra cosa”. Y es que temía que le diese “un Pastora Soler, un jamacuco que te caes, qué va a pasar”.

Miguel Bosé en 'El Hormiguero'.

Aunque ha tenido graves problemas de voz, Miguel Bosé asegura que sabía que volvería a cantar. “Yo sabía que la solución estaba en alguna parte, que la iba a encontrar. Era cuestión de tiempo, y de ir descartando falsos diagnósticos”. Y para recuperar la voz se ha sometido a un tratamiento con células madre en Francia, y ha tenido que aprender de nuevo a hablar y a cantar, y esto último le resulta “menos complicado” que hablar.