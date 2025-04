Las 'Malas lenguas’ de Jesús Cintora se estrenan en TVE con Pablo Iglesias: “Yo no soy representante de Podemos”

El programa Las malas lenguas de Jesús Cintora ha arrancado este miércoles en RTVE. Y lo ha hecho por la puerta grande, emitiéndose en simulcast tanto en La 1 como en La 2, una estrategia más propia de las cadenas privadas cuando emiten eventos como las Campanadas o cuando apuestan fuerte por estrenos de películas, series o realities.

Han hablado de temas de lo más variado, desde Donald Trump a Mario Vaquerizo. Han hecho su aparición Los Teletrapos, al estilo de los guiñoles franceses, y emitieron un reportaje en un libro que destaparía mentiras sobre Franco. En resumen, un programa que recordaba en fondo y forma a Las cosas claras, el programa que antaño presentó Cintora en Cuatro.

En un momento dado, Cintora dio paso a un reportaje en el que se recogían las palabras de la ministra de Sanidad Mónica García en la que aseguraba que “estamos un poquito hartos de tener que recibir lecciones y de tener que escuchar tanto al señor Iglesias como a la señora Montero decirnos (a la coalición de Sumar) lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que ser”.

Ante esto, Pablo Iglesias entró en directo, a la vez que también entraba Eduardo Rubiño de Sumar. “Yo no soy representante de Podemos. No me corresponde polemizar con una ministra” ha comenzado a decir Pablo Iglesias.

“Ojalá se enfadara menos con la derecha y más con las aseguradoras. Hay una voluntad de los dirigentes de Sumar de que Podemos hable de ellos”, expresaba el que fuese vicepresidente segundo del Gobierno de España.

Según Iglesias, Podemos “está hablando con claridad sobre el rearme, sobre Gaza” y otros asuntos relevantes. “A Podemos se le entiende cuando habla y creo que Podemos no tiene que entrar a debates tóxicos con los que se enfadan y viven en un proceso de descomposición. Sumar no está claro lo que es, si son muchos partidos, sin son pocos”, deslizaba.

A continuación, Eduardo Rubiño respondió a Iglesias: “Me llama la atención que diga que no hay que entrar en debates tóxicos cuando han estado todas estas semanas sin parar de atacar al Gobierno de España”. “Al Gobierno de coalición, progresista. A llamarnos vendidos. A decir que somos poco más que un pelele”, defendió el madrileño. Y de paso criticó que Podemos son en Madrid en la actualidad “una fuerza extraparlamentaria”.