Susanna Griso desvela quién recibiría la próxima demanda del Emérito: "Va a ir a por quien se le asocia desde hace años"

La demanda del rey emérito Juan Carlos I al expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha sido una de las noticias más comentadas de los últimos días. El exmonarca denunció al actual secretario del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) por "injurias y calumnias", además de la reclamación de 50.000 euros por este presunto delito.

Como era de esperar, desde Espejo Público, programa especializado en dar la última hora de la actualidad, decidieron tocar el tema y puntualizar en la actitud del emérito. Desde que la noticia saltó, se anunció que la abogada Guadalupe Sánchez, del bufet Novalez, será quien lleve a cabo la demanda.

Tal y como detalla la nota de prensa anunciada desde el propio despacho, indicaba que el expresidente cántabro "calumnió gravemente" al monarca durante el 2022 y 2025. Desde entonces, Revilla se ha pronunciado en diversos programas de las pantallas de los españoles para mostrar su postura. "Creo que el rey emérito se ha equivocado, le han asesorado mal", expuso durante una entrevista en El Hormiguero.

Durante la emisión de este lunes, 7 de abril, del programa de Antena 3, Susanna Griso habría un debate entre sus colaboradores. "Debo decir que las cosas de cama de su pasado antes no le importaban y ahora sí que lo hacen y fue a raíz de lo de Bárbara Rey", expuso la presentadora.

"Pero, ¿por qué no se ha querellado con Bárbara Rey?", preguntó entonces Pilar Eyre. Antes de que alguno de los colaboradores reaccionaran, aseguró que es porque la vedette "tiene la metralleta cargada". "Revilla también tiene que tener la metralleta cargada por todo lo que ha ido contando", argumentaba Laura Fa, quien argumentó que el expresidente de Cantabria era una de las personas más cercanas al Emérito.

"Revilla cuenta que le hizo varios favores que no quiere contar. Lo que le molestó es el tono que utilizaba", añadió la presentadora. Gema López no se quiso quedar fuera de la conversación y exclamó: "Hay cosas que se han podido demostrar y otras que no. Yo creo que el silencio le beneficia", puntualizó.

Antes de que los demás colaboradores expusieran sus opiniones, Susanna Griso se expresó tajantemente: "Yo os digo que el Emérito está en una nueva etapa y esta no va a ser la última demanda que presente", dijo muy segura de sí misma.

Susanna Griso junto a los colaboradores. 'Espejo Público'.

Y sin ningún tapujo, la periodista se mojó con una predicción que nadie se esperaba: "La próxima demanda posiblemente no afecte a una periodista o un periodista o a un político, como ha sido el caso de Revilla, sino que va a ir a por alguien que ha estado asociado a él en los últimos años". Como era de esperar, las palabras de Griso resonaron en todo el plató.

De acuerdo a la presentadora, la persona de la que hablaba era nada más y nada menos que Corinna Larsen, cuyo nombre apareció por primera vez en la prensa en 2006 con motivo de su relación con el rey Juan Carlos I.