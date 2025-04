Leiva, sin filtros al hablar de sus problemas en las cuerdas vocales en ‘El Hormiguero’: “Me han intervenido tres veces”

Mañana sale a la venta el nuevo disco de Leiva, Gigante, que irá acompañado de una gran gira. Y este jueves en El Hormiguero ha dado el pistoletazo de salida a la promoción del disco, que incluye una edición especial con una imagen suya en un metacrilato “en pelotas en una playa” del pasado verano.

“Siento que, sin querer, de manera accidental, me ha salido algo muy confesional, más de lo que yo quería y pensaba”, reconocía a Pablo Motos al iniciar la charla esta noche. Según afirmaba, si viniera alguien de fuera, como “un noruego, y estuviera una hora con él charlando una hora, me iba a conocer menos que si escucha el disco”.

El disco lo ha grabado en Madrid y en Tornillo, un pueblo de El Paso, en Texas. “Un templo de aparatos vintage superatiguos, y se graba en cinta, en analógico. Y es una experiencia muy bonita porque tienes que convivir con el error”, detallaba de la grabación del álbum. “Tienes que tocar muy bien y estar muy bien conectado. Te exige un compromiso mayor que cuando grabas en digital”, matizaba.

Dejando a un lado el nuevo disco, Pablo Motos trató otros temas, como los problemas de hipocondría de Leiva. Y en ese sentido asegura sentirse “mejor. Ya no voy a urgencias dos veces por semana”. Pablo Motos le preguntó por la vez “más rara” que le hizo acabar en urgencia. “Una vez abriendo la puerta de una furgoneta muy vieja me di un golpe en la frente muy pequeño. Y a los minutos empecé a notar que la cabeza ligeramente se me iba hacia la izquierda. A los 45 minutos fui a urgencias”, reconocía. El médico le dijo que se fuese a casa, sin ni siquiera hacerle pruebas.

Sobre salud, Pablo Motos quiso saber por los problemas que tuvo Leiva en sus cuerdas vocales. Algo que le impidió incluso hablar. “Me han intervenido varias veces. Esta es la tercera vez que me operan y he pasado muchos meses sin voz, cuando digo mucho son muchos”, avanzaba. “Estoy estrenándome hablando aquí en público”, seguía explicando. Esos problemas le impedían coger el teléfono o hacer la compra. “Problemas gordos son otros, pero este como cantante es un obstáculo”, se resignaba.

La afonía la superó “en primer orden con una pizarrita, corriendo, cocinando mucho y molestando mucho a todo el mundo sintiéndome un desgraciado”. A pesar de esas operaciones, Leiva explicaba que se ha quedado muchas veces afónicos, y que cuando se pierde la voz “a los maestros, los cantantes y los presentadores se nos suben los huevos porque piensas: esto no vuelve”.

Sobre su próxima gira, Leiva explicó que están intentando obstaculizar la reventa. Para comprar entradas hay que dar el DNI y comprar máximo seis entradas, para evitar los robots que compran miles de boletos. “Es una manera de intentar combatirlo, y sobre todo, es una cosa que sucede. Cuando no sucede ves cuando es tu dimensión. Con eso vendías 5.000 o 6.000 entradas más. Y pensamos: esto va peor. No va peor, es real, y estoy contento de combatir esa lacra tan horrenda que son esos robots”, sentenciaba.