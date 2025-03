Gotzon Mantuliz desvela su nuevo proyecto en Atresmedia tras ‘El Desafío’: ‘Cazadores de imágenes’

Gotzon Mantuliz es el gran favorito para ganar la quinta temporada de El Desafío. El primer día se alzó con la victoria, y semana a semana no consiguió un rival que le quitase el primer puesto en la tabla de clasificación.

Este jueves, Gotzon ha visitado El Hormiguero con el resto de finalistas de la temporada (Susi Caramelo, Lola Lolita y Victoria Federica de Marichalar) y allí ha compartido algunas de las vivencias que ha experimentado en este formato.

“Me he sorprendido, que de 12 pruebas no fallase una. Que es muy probable que una, de tiro, que falle. Yo pensaba que llegará el día y la gala qu elos nervios jueguen una mala pasada y falle”, reconocía. Sin embargo, sus compañeras se reían, y le acusaban de ser “don perfecto”.

“Es verdad que me lo he currado mucho, he entrenado duro, y he sufrido mucho para que todo saliese bien”, admitía también. En la final hará una coreografía acrobática en el reto ‘Cuarteto extremo’, y literalmente puso toda la carne en el asador. El Hormiguero ofreció una foto de cómo quedaron de dañadas sus manos tras hacer la prueba.

“Para la final quería una prueba espectacular, para cerrar mi paso por la edición. Y están en juego los puntos. Me pasé de frenada a la hora de entrenar”, admitía Mantuliz. “Soy muy competitivo, y llegué a la final destruido, con mareos, por el cuello por la cama elástica, con los brazos sin fuerza”, apuntaba.

Casi al final de la entrevista, y antes de que los invitados comenzasen un juego con las hormigas Trancas y Barrancas, Pablo Motos lanzó una primicia. Gotzon Mantuliz prepara un nuevo programa de televisión, Cazadores de imágenes, y que está previsto para emitirse en laSexta. Estará producida por 7yacción, la productora de Pablo Motos que también es responsable de El Hormiguero y El Desafío.

“Para mí es un sueño”, admitía el vasco, pues se trata de un programa en el que podrá dar rienda suelta a su pasión por los animales. El objetivo es “fotografiar un animal salvaje por el mundo y publicarla, en colaboración con National Geographic España”. El espacio narrará “el proceso de cómo se consigue esa foto, y en cada capítulo me acompañará una persona conocida para vivir la experiencia y ponerse cara a cara con estos animales”.

Para conseguir buenos resultados, Gotzon admitió que es importante conocer el lenguaje de la selva, algo que él ha ido consiguiendo dominar con el tiempo y con los viajes. Así, tiene que escuchar cómo los animales hacen sonidos de alarmas ante depredadores como tigres y pumas, y que esos sonidos son los que le tienen que prevenir a él para captar la fotografía.