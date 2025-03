Sonsoles Ónega, sin palabras tras escuchar el curioso testimonio de una invitada: "¡Qué papo tiene la niña!"

Y ahora Sonsoles se caracteriza por ser un programa en el que tienen cabida historias de los televidentes. Y hoy no fue diferente. Durante la emisión de hoy acudió Anabel, una joven que a sus más de 30 años no tiene trabajo y sigue viviendo en casa de sus padres.

"Hay algunas personas, como Anabel, que no le da la gana de irse de casa de sus padres", comenzó diciendo Sonsoles Ónega al dar la bienvenida a su invitada. "No me dan un trabajo que me permita independizarme", contestó Anabel ante las primeras palabras que le dirigió la presentadora.

Anabel estudió psicología y se fue de Erasmus en varias ocasiones. Durante la entrevista confesó que en cada viaje se relajaba y le ayudó a obtener muy buenas notas, incluso, con beca incluida. Sin embargo, se centró en viajar a varios países y decantarse por hacer voluntariados.

"Yo soy víctima de mi generación", comentó entonces la invitada. Al escuchar la historia, Carmen Lomana quiso expresar su opinión: "Entonces eres como una de esas mujeres del siglo XIX", a lo que Anabel contestó: "Después de muchos países recorridos me llegó la crisis de los 28", confesó.

Sonsoles Ónega, muy sorprendida, decidió invitar a Chari, la madre de Anabel, quien relató a detalle la situación en la que se encuentra actualmente su hija y lo que supone que ella no tenga un trabajo: "Ella es como un osito, llega e inverna y se va en invierno".

"Yo quiero un trabajo que me permita comprarme una habitación", añadió Anabel en forma de defensa ante los comentarios. "Pero, ¿has buscado un trabajo?, preguntó entonces Sonsoles Ónega. "Lo he buscado, solo que eso de tener solo 21 días libres al año...", comentó por su parte la invitada.

El comentario causó risas y carcajadas por parte de los colaboradores, así como de la propia presentadora. Y añadió: "Lo que yo hago es buscarme los trabajos fuera de España, porque estar aquí y volver al trabajo y quiero aprovechar y vivir", confesó Anabel.

"Oye, pero eso lo queremos todos y tenemos que trabajar", dijo por su parte Sonsoles Ónega. "No tengo muy claro que quiero ser psicóloga, lo que yo quiero son aventuras", añadió la invitada ante la atenta mirada de los colaboradores.

"¡Quiero ser influencer!, dijo Anabel. Y antes de despedirse, Sonsoles Ónega no pudo resistirse y comentar lo que realmente pensaba de la situación: "¡Qué papo tiene la niña!", sentenció en la emisión de esta tarde en Y ahora Sonsoles.