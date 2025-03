Joaquín Prat calla bocas y aclara el motivo de su marcha de ‘Vamos a ver’ del pasado lunes: “Me iría todos los días”

Un día más, Vamos a ver ha comentado la última gala de Supervivientes, pues anoche se emitió Tierra de nadie. Una entrega muy especial en la que Manuel fue expulsado por el público, si bien, continúa su aventura a solas en la Playa Misterio.

Tras recoger la exclusiva que ha dado Paola Olmedo mostrando su nuevo rostro tras una intervención de cirugía, Joaquín Prat apuntó a la colaboradora Carmen Borrego: “Vamos a hablar de tu hermana”. La hermana de Terelu entonces recogía el guante, y dijo que cuando llegase ese momento, querría hablar “con mi amigo Lequio, que me tiene muy contenta”.

“¿Por lo que dijo el lunes?”, preguntaba Joaquín. Y es que solo dos días atrás el italiano fue muy duro con la participación de Terelu Campos en Supervivientes, reality al que ha acudido como invitada (y actitud de reinona para algunos). Tras estar débil en la prueba del domingo, Lequio disparó: “Creo que es un penco que no ha hecho nada en su vida y por ese motivo no ha hecho un esfuerzo. No por el tema del cáncer, ya está bien la excusa del cáncer”.

En ese sentido, Joaquín Prat quiso hacer una aclaración: “El lunes me tuve que marchar para atender asuntos personales, no me fui porque no compartiese los comentarios de Lequio sobre la enfermedad de Terely y el cáncer que ha pasado”.

El presentador entonces añadía: “Me voy porque me tuve que ir, si no, me iría todos los días. Porque hoy en día sacan un clickbait de donde no lo hay, porque de eso viven”. De esta manera, dejaba claro que si se ausentó fue por un motivo mayor, no por sentirse incómodo con el colaborador de Vamos a ver.

Continuando con las palabras de Lequio contra Terelu, más adelante, Carmen Borrego dijo: “Hoy como estoy yo, está callado. Si quieres decir algo, pues salgo y luego entro”. “Creo que hablar con tanta vehemencia como hiciste el otro día... Yo no soy capaz de hablar de la enfermedad de nadie ni juzgar la de nadie. Tú no tienes ni idea de cómo está el cáncer de Terelu, ni por lo que ha pasado”, recriminaba la hija de María Teresa Campos.

Y continuó su defensa de Terelu Campos: “Juzgarla por su enfermedad, me parece francamente feo y viniendo de ti me parece mucho más feo todavía”. Ante esto, Lequio aseguró que Terelu está “en una pésima forma física y su salud no es su verdadero problema”.