Alfonso Arús, tras la confesión de María Jesús Montero sobre Shakira: "Ella preferiría decir 'las mujeres tributan"

Este domingo, laSexta emitió un doble episodio de Lo de Évole con María Jesús Montero. Después de Gabriel Rufián, la ministra de Hacienda es la segunda política que es entrevistada por Jordi Évole esta temporada. Como es habitual, Aruser@s ha arrancado la semana repasando los momentos más destacados del programa.

"Para que me ilumine sobre el mundo de la política, a ver qué me cuenta Christian. Christian, buenos días", empezaba diciendo Alfonso Arús, dando paso a Christian Calcerrada, preparado para dar titulares en la redacción de laSexta Noticias. El periodista ha destacado las opiniones de Montero sobre cuestiones como Cataluña o José Luis Ábalos.

"Pero es que también habló de otra persona, no solo de Ábalos. Habló de Shakira. Y, ojo, porque María Jesús Montero es muy fan", ha avanzado Calcerrada. Ya en clave más distendida, Montero confesó algo que pocos sabían: es seguidora de la cantante.

Sí, precisamente una artista que se ha visto envuelta en un extenso proceso judicial por fraude fiscal en nuestro país. La colombiana acabó llegando a un acuerdo con Hacienda. "A mí me gusta mucho Shakira, la cantante. Es muy energética", reconoció la socialista.

Eso sí, Évole no tardó en sacarle la polémica. "Hombre, pues lo de Hacienda, no me gusta", asumió María Jesús, que, con todo, abogaba por separar ese tema de su valía como artista: "Al personaje le quita algunas cuestiones, pero eso no opaca, ni mucho menos".

"Las mujeres no lloran, las mujeres...", comentó Jordi, recordando la famosa canción que Shakira, aliada con Bizarrap, le dedicó a Gerard Piqué. La entrevistada completó la frase: "Las mujeres facturan". "¡Fíjate, qué bien se lo sabe! Que para eso es ministra de Hacienda", ha señalado Calcerrada.

"Ella preferiría: 'Las mujeres tributan", bromeó el presentador de laSexta. "Pues igual se lo piensa Shakira. Igual habría que proponerle una colaboración con el ministerio de Hacienda. Si nos está viendo a esta hora de la mañana, que seguro que sí, pues ya sabe", zanjó el redactor, al que Alfonso Arús despidió desde plató.

Y, siguiendo con los fraudes a Hacienda, en la entrevista de este domingo, Jordi Évole no dudó en preguntar a María Jesús Montero si aceptaría que su pareja fuese "un defraudador fiscal". "No me veo con una persona que no tenga un concepto de que los impuestos sirven para lo que sirven y que todos tenemos que aportar", respondía la protagonista de Lo de Évole.