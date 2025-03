Chelo García-Cortés brota contra José Manuel Parada en ‘Ni que fuéramos’: “Mis compañeros se reían de ti”

Este miércoles, José Manuel Parada habló de su expareja (y compañera de profesión) Chelo García-Cortés durante una de sus intervenciones en Y ahora, Sonsoles, programa del que es colaborador. En las memorias de la periodista se narra que la relación entre ambos se rompió por una infidelidad de él, pero Parada lo niega. “Me hace daño porque ella sabe que no fue así y cuando yo recibí el libro la llamé para negarlo. Todavía estoy esperando la aclaración", y añadió: "Nunca pensé que fuera capaz de decir de mí lo que yo nunca viví”, aseguraba.

Asegura que lo que recoge de él la biografía de Chelo es mentira, y que “lo que viví con Bárbara y Chelo no es como lo cuentan”. Y hoy, la propia García-Cortés, ha querido responder al antaño presentador de Cine de Barrio desde Ni que fuéramos Shhh, asegurando que iba a zanjar el tema.

Sentencia que lo que habla de él es “un cuartito de página” en su libro. “Me he pasado toda mi vida defendiendo tu relación como pareja conmigo. ¿Cierto o no cierto? Como pareja, tú y yo, fui muy feliz”, aseguraba la comunicadora, que se ponía seria por momentos.

“Me lo pasé pipa, pero te voy a decir una cosa: basta ya. Déjame en paz. Te he querido mucho, te he respetado mucho y si te ha molestado, lo siento, pero no lo voy a retirar porque no estoy mintiendo. Se acabó, hasta aquí”, exponía.

“Que se reían mis compañeros de ti. ¿De acuerdo? Y yo he presumido siempre de que ha sido la primera experiencia íntima en mi vida, y he estado siempre muy orgullosa de ti. O sea que para, ya, por favor”, le pedía a José Manuel Parada. A pesar del enfado, reconocía que la relación de ambos fue “maravillosa” y que estuvo muy enamorada.

“Fue en la primera relación íntima en mi vida. Hombre, déjalo ya, tío, déjalo ya, que siempre presumido de ti. Pero ¿qué pasa? Sabes que no estoy mintiendo, y no estoy mintiendo, y no voy a hablar más”, aseguraba Chelo.

A pesar de que quería poner punto final, siguió hablando de Parada. “Si es que nadie se creía tu relación conmigo, y la hemos tenido, y te he defendido como como una persona que me ha satisfecho plenamente como mujer. Vale ya, Parada, vale ya. Que nos separamos hace más de 30 años, hombre, que he presumido de ti como pareja, tío. Para ya”, le pedía a José Manuel.

Además, García-Cortés aseguraba que le está dando mucha importancia a un hecho “que además es cierto”, y que ella no tiene que pedir permiso para escribir. “Además, no las he escrito yo, los ha escrito una periodista, una escritora catalana que quería escribir sobre mí. Yo no he escrito la, he contado mi vida a una editorial y en mi vida has estado tú. He estado muy orgullosa de ti”, terminaría diciendo.