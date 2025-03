Kiko Hernández, sin piedad contra Terelu Campos por ir a ‘Supervivientes’: “Si te veo subir al helicóptero te tiro yo”

Este jueves se estrena la nueva temporada de Supervivientes. La mayoría de los concursantes ya han puesto rumbo a Honduras, y hasta han sido cazados en el aeropuerto, y allí se han descubierto algunos nombres que Mediaset todavía no había avanzado.

Quien no ha viajado hasta el otro lado del charco hasta el momento es Terelu Campos. La hija de María Teresa Campos ha sorprendido por su fichaje como “participante” (que no concursante), y tendrá una “misión” que cumplir en el reality, y que todavía no se ha detallado.

Su incorporación al formato ha resultado muy llamativa, sobre todo, porque Terelu ha pasado importantes baches de salud que le impedirían estar en igualdad de condiciones con el resto de compañeros.

De este fichaje se ha hablado esta mañana en Vamos a ver con Alejandra Rubio, la hija de Terelu, quien no parecía ilusionada con la aventura. Y más tarde, se siguió comentando la jugada en Ni que fuéramos Shhh. Allí Kiko Hernández se ha mostrado demasiado crítico con Terelu, recordando experiencias a su lado durante la grabación de la serie documental de Netflix Sálvese quien pueda.

“A Terelu le ha dado el mejor consejo su hija: sé tú misma. Como sea ella misma, a la semana ya está en el palafito, y a la siguiente semana ya está aquí”, sentenciaba, dando a entender que la audiencia la expulsaría. Pero María Patiño no estaba de acuerdo, y deslizaba que la Terelu que ella conoce fuera de cámaras “ganaría muchos puntos”.

“Yo no sé cómo es contigo, pero la que yo conozco es pesada hasta más no poder”, criticaba sin piedad el colaborador. Y cree que si se pone “pesada” hará difícil que todos los demás intenten sobrevivir entre el hambre y el frío.

“Como sea igual de pesada que lo fue en Miami, como sea igual de pesada que el fue en en México, es un horror, es un coñazo. Es que te agarra y te dice: acompáñame. Y ahora vamos a ese lado de la isla, acompáñame. Y ahora vamos a ver un cangrejo, acompáñame”, enumeraba Kiko de sopetón.

“Qué coñazo eres, tía. Pero es que es horroroso”, insistía, y añadía que Terelu tendría miedo a las alturas. “Como te vea subirte al helicóptero, con las veces que subí en México y en Miami en el ascensor contigo, como te vea subir en el helicóptero, te tiro yo, fíjate. Te tiro yo”, insistía Hernández.

A pesar de esto, Kiko ya adelanta, por filtraciones de alguien de Mediaset, que Terelu no saltará del helicóptero. Se montará, y a la hora de dar el salto dirá que no puede saltar, jugará con el miedo, se cebará si se tira finalmente o no, y el helicóptero tendrá que regresar con ella a bordo con la falta de combustible como justificación.