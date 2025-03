Jordi Wild no se calla y confiesa lo que realmente piensa de los Oscars: "Me he creado una realidad paralela..."

La 97ª edición de los Premios Oscars sigue causando nuevas reacciones. Fue una gala marcada por la ausencia de mensajes políticos, salvo una breve mención en el discurso de Zoe Saldaña a sus "orígenes inmigrantes". Además, el presentador Conan O'Brien hizo varias referencias a Karla Sofía Gascón y a Antonio Banderas.

Anécdotas aparte, la gran vencedora de los Oscars 2025 fue Anora. La película independiente de Sean Baker se llevó cinco estatuillas: a la mejor película, a la mejor dirección (el propio Baker), a mejor actriz principal (Mikey Madison), a mejor guion original y a mejor montaje.

The Brutalist es la segunda película de la noche con más premios, un total de tres. El largometraje sobre el Holocausto judío recibió el premio a mejor actor principal, por el papel de Adrien Brody. También ganó el Oscar a mejor fotografía y mejor banda sonora original.

Después de estas dos películas, aparecen tres cintas empatadas a dos Premios Oscar. La primera de ellas es Emilia Pérez, que partía como la película con más nominaciones (13). Se ha llevado el Oscar a mejor actriz de reparto, por Zoe Saldaña; y a mejor canción original, por 'El mal'.

Wicked también se ha llevado otras dos estatuillas en esta 97º edición de los Oscars: a mejor diseño de producción y a mejor diseño de vestuario. Mientras que a Dune: Parte dos fue a parar el Oscar a mejores efectos visuales y a mejor sonido.

Jordi Wild ha dado su opinión en X (antigua Twitter) sobre los premios: "Mi preferida era The Brutalist pero Anora me encantó y me alegro un montón por Sean Baker y lo que representa. Viva el cine independiente, cojones".

Sin embargo, menos entusiasmado se ha mostrado con el premio a mejor actriz protagonista, que se ha llevado Mikey Madison por Anora. También estaban nominadas Karla Sofía Gascón, Cynthia Erivo, Fernanda Torres y Demi Moore, que era la gran favorita.

"Me he creado una realidad paralela en la que Demi Moore gana el Oscar. Soy más feliz ahí". Y es que el no premio a la actriz de La sustancia ha decepcionado a muchos fans. Pues podría haber sido el reconocimiento a una carrera en la interpretación que empezó hace más de 40 años.

El youtuber y creador de The Wild Project también opinó hace unas semanas de otra de las grandes películas de esta edición: Emilia Pérez. Y fue muy tajante: "Es una película que está bien, a secas, muy original y arriesgada, eso sí. Me pareció correcta, pero irregular. Empieza fuerte y se va desinflando".

"Pero vamos, que llega a protagonizarla otra persona o a ir de otra temática, y ya os digo que no habla de ella ni el tato. Y mientras, Challengers (peliculón), ignorada", escribió en su cuenta personal de X (antiguo Twitter) hace unas semanas.