Secretismo absoluto con Terelu Campos y su extraña "misión" en 'Supervivientes 2025': "No hay nada pactado"

Este lunes, 3 de marzo, Mediaset España ha ofrecido detalles de la nueva edición de Supervivientes. El próximo jueves, 6 de marzo, a partir de las 22:00 horas, famosos como Makoke, Álvaro Muñoz Escassi, Beatriz Rico o Almácor saltarán del helicóptero y empezar su aventura en Honduras.

Por el momento, se conoce la identidad de once concursantes. Otros cinco que aún no había confirmado la cadena han sido cazados en el aeropuerto, de camino a los Cayos Cochinos. La semana pasada, en ¡De Viernes!, Terelu Campos aseguró que se sumaría a la expedición, si bien se dejó caer que no sería como participante de pleno derecho.

Ha sido una de las preguntas más recurrentes en la rueda de prensa que ha convocado Fuencarral este 3 de marzo, con medios entre los que se encontraba BLUPER. Sin embargo, hermetismo absoluto por parte de Telecinco sobre esa "misión especial" de Campos en el concurso.

"El jueves, en la gala el directo, no os lo podéis perder. Todos los detalles los veréis ahí", ha comentado Meritxell Estruch, productora ejecutiva del formato de Cuarzo Producciones. Las palabras de Jaime Guerra, director de la División de Producción de Contenidos de Mediaset, han ido en el mismo sentido: "[Terelu] puede tener muchos papeles, como todos los concursantes".

Jorge Javier Vázquez, como de costumbre, ha tirado de humor para despistar: "Igual hace peligrar el puesto como presentadora de Laura Madrueño". Incluso entre los presentes se ha jugado con la posibilidad de que se produjese "un giro de guion" y la hija de María Teresa Campos se convirtiese en concursante.

Terelu Campos, en medio de César Lucendo y Lara Dibildos durante la presentación de 'Santa Lola'. Gtres

En definitiva, silencio total respecto a si Terelu se tirará o no del helicóptero el jueves, como hizo su hermana Carmen hace un año. La única verdad es que el 26 de abril se estrena en el Teatro Zorrilla de Valladolid Santa Lola, el debut de la mayor de las Campos como actriz de teatro.

Esta fecha coincide con lo que sería el ecuador del concurso. Por si hubiera dudas, Guerra ha afirmado: "No hay un tiempo estipulado, nosotros nunca cerramos los contratos en una fecha, de un día a un día. [A los concursantes] la vida les lleva donde les lleva. No hay nada pactado".

Las novedades de 'SV 2025'

Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda y Carlos Sobera repiten como presentadores de Supervivientes 2025. Desde el país centroamericano y en conexión permanente con España, Laura Madrueño se hará cargo de las galas de un 'reality' que siempre consigue renovarse y que este año trae algunas novedades.

Según explica Mediaset, "la nueva edición develará un gran misterio que supondrá un giro importante en el desarrollo de la supervivencia en los Cayos Cochinos". Una vez revelado, esta novedad de la temporada incorporará diversos elementos y factores que podrían cambiar el transcurso del programa.

La parte de 'reality' se verá potenciada en el Puente de las Mentiras. Los robinsones tendrán la oportunidad de cruzarlo y, mientras avanzan, descubrir lo que sus compañeros dicen o piensan de ellos. Será decisión de los concursantes usar o no esta información.

Cada semana, en Conexión Honduras, se celebrará la Liga de los Dioses con recompensa individual. Los participantes competirán en tres juegos clasificatorios y encadenados cuyo ganador recibirá una recompensa. Además, Poseidón renueva desafíos y propondrá retos a través de los clásicos pergaminos depositados, ya no en la Medusa de Poseidón, sino en el Reloj de Arena de Cronos.